Після проміжних виборів у Трампа з'явилася нова кепка з цікавим написом

На новій червоній кепці Трампа написано «Veto» – відсилка до права вето, яке американський президент планує застосувати після виграшу демократів на виборах

В Овальному кабінеті Дональда Трампа з'явилася нова кепка з написом «Veto». Про це пише «Главком».

Під час спілкування Дональда Трампа з журналістами в Овальному кабінеті, на робочому столі помітили нову червону кепку з написом «Veto». Головний убір з'явився після проміжних виборів, які стали провальними для партії президента.

До програшу виборів, Трамп говорив, що у разі здобуття Демократичною партією більшості в Конгресі він готовий активно застосовувати право вето. На його думку, це зрештою змусить опонентів піти на компроміс та укласти двопартійні угоди.

Раніше Трамп носив червону кепку з білим написом Make America Great Again спереду та часто написом Trump 2024 або іншими варіаціями на звороті чи з боків. Широкої популярності така кепка набула під час президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році. Трамп сам постійно з'являвся в ній на мітингах і інтерв'ю.

Сама фраза «Make America Great Again» не була винайдена Трампом у 2016 році. Її використовував Рональд Рейган під час своєї президентської кампанії 1980 року, а також Білл Клінтон у 1992 році. Сам Трамп зареєстрував цей торговий знак у 2012 році.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу.

До слова, для України послаблення впливу Трампа дає підстави розраховувати на поступове відновлення стабільної підтримки з боку Вашингтона після тривалого періоду напруги та обмежень у постачанні озброєння. В Офісі Президента України зазначають намір розвивати конструктивну співпрацю з новообраним Конгресом задля отримання засобів ППО Patriot та іншої допомоги.