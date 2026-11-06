Головна Світ Політика
search button user button menu button

Після проміжних виборів у Трампа з'явилася нова кепка з цікавим написом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Після проміжних виборів у Трампа з'явилася нова кепка з цікавим написом
Нова кепка Трампа з'явилася після виборів, які стали провальними для республіканців
фото: соціальні мережі

На новій червоній кепці Трампа написано «Veto» – відсилка до права вето, яке американський президент планує застосувати після виграшу демократів на виборах

В Овальному кабінеті Дональда Трампа з'явилася нова кепка з написом «Veto». Про це пише «Главком».

Під час спілкування Дональда Трампа з журналістами в Овальному кабінеті, на робочому столі помітили нову червону кепку з написом «Veto». Головний убір з'явився після проміжних виборів, які стали провальними для партії президента.

До програшу виборів, Трамп говорив, що у разі здобуття Демократичною партією більшості в Конгресі він готовий активно застосовувати право вето. На його думку, це зрештою змусить опонентів піти на компроміс та укласти двопартійні угоди. 

Раніше Трамп носив червону кепку з білим написом Make America Great Again спереду та часто написом Trump 2024 або іншими варіаціями на звороті чи з боків. Широкої популярності така кепка набула під час президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році. Трамп сам постійно з'являвся в ній на мітингах і інтерв'ю. 

Сама фраза «Make America Great Again» не була винайдена Трампом у 2016 році. Її використовував Рональд Рейган під час своєї президентської кампанії 1980 року, а також Білл Клінтон у 1992 році. Сам Трамп зареєстрував цей торговий знак у 2012 році. 

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу. 

До слова, для України послаблення впливу Трампа дає підстави розраховувати на поступове відновлення стабільної підтримки з боку Вашингтона після тривалого періоду напруги та обмежень у постачанні озброєння. В Офісі Президента України зазначають намір розвивати конструктивну співпрацю з новообраним Конгресом задля отримання засобів ППО Patriot та іншої допомоги.

Теги: Дональд Трамп США вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вікторія Спартц програла вибори до Конгресу США
Вікторія Спартц, українка за походженням, програла вибори до Палати представників США
4 листопада, 05:24
Ющенко відвідав Президентський центр Обами та провів зустрічі в Чикаго
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон
3 листопада, 09:14
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва
Неприємний сюрприз для Трампа
28 жовтня, 08:12
Представник Трампа бачить можливість створити основу для тривалого миру, безпеки й добробуту майбутніх поколінь
«Є реальна можливість завершити війну»: Кушнер зробив заяву після переговорів
21 жовтня, 20:59
Путін нагадав про можливі зустріч з Сі Цзінпіном
Путін зустрівся з представником Китаю одразу після переговорів із Віткоффом
21 жовтня, 15:44
ЄС висловив розчарування рішенням США послабити обмеження проти Росії
Єврокомісія відповіла Вашингтону на пропозицію стосовно російського газу
19 жовтня, 15:42
Бессент наголосив на підтримці України з боку США, однак прямо не підтвердив, що Вашингтон офіційно розглядає Україну як союзника
Міністр фінансів Бессент розповів, чи вважають США Україну союзником
18 жовтня, 18:59
WSJ дізналося про новий підхід Трампа до Путіна
Трамп готує для Кремля вигідні пропозиції в обмін на припинення вогню – WSJ
15 жовтня, 15:17
Удари по таких об’єктах можуть ускладнювати переробку нафти та постачання пального на російський ринок
Зеленський нагадав США, що Україна вирішує, чи працюватимуть російські НПЗ
12 жовтня, 11:54

Політика

Заяви Трамп про Україну, атака на НПЗ у Росії: головне за ніч 6 листопада
Заяви Трамп про Україну, атака на НПЗ у Росії: головне за ніч 6 листопада
Після проміжних виборів у Трампа з'явилася нова кепка з цікавим написом
Після проміжних виборів у Трампа з'явилася нова кепка з цікавим написом
CNN: Республіканці готують імпічмент міністру оборони США
CNN: Республіканці готують імпічмент міністру оборони США
Рубіо спростував чутки про відставку з посади держсекретаря США
Рубіо спростував чутки про відставку з посади держсекретаря США
Трамп підтвердив зустріч із посланцем Путіна
Трамп підтвердив зустріч із посланцем Путіна
CNN: Демократи здобули найбільшу більшість у Палаті представників за майже 20 років
CNN: Демократи здобули найбільшу більшість у Палаті представників за майже 20 років

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
86K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
62K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua