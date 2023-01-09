11 причин чому в Росії неможлива демократія

Як можуть люди з науковими ступенями щиро вірити у нереальні речі?

Величезна частина російських політичних емігрантів щиро вірить, що після смерті Путіна Росія стане демократичною країною. Я не розумію, як можна жити в такій хибній рожевій логіці. Скільки не думаю над цим, воно все одно мені виглядає як свідома нещира підміна порядку денного для Заходу. Я не розумію (й не вірю), як можуть люди з науковими ступенями так щиро вводити себе в оману.

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Формальні центри влади: ФСБ, ГРУ, СВР, ФСО, Росгвардія... Неформальні центри влади: Кадиров, Пригожин... Старі еліти на місцях. Поліцейський лад на місцях. Суди. Відсутність вільних медіа. Відсутність політичних партій. Відсутність громадських організацій. Відсутність парламентської опозиції. Відсутність демократичної традиції. Відсутність цінностей демократії в суспільстві.

Ну де в цій системі координат може народитися демократія?

Може, я чогось не розумію?