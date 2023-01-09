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Валерій Пекар Бізнесмен

11 причин чому в Росії неможлива демократія

glavcom.ua
РФ навіть за кращих часів не спромоглася створити демократичний режим
фото з відкритих джерел

Як можуть люди з науковими ступенями щиро вірити у нереальні речі?

Величезна частина російських політичних емігрантів щиро вірить, що після смерті Путіна Росія стане демократичною країною. Я не розумію, як можна жити в такій хибній рожевій логіці. Скільки не думаю над цим, воно все одно мені виглядає як свідома нещира підміна порядку денного для Заходу. Я не розумію (й не вірю), як можуть люди з науковими ступенями так щиро вводити себе в оману.

  1. Формальні центри влади: ФСБ, ГРУ, СВР, ФСО, Росгвардія...
  2. Неформальні центри влади: Кадиров, Пригожин...
  3. Старі еліти на місцях.
  4. Поліцейський лад на місцях.
  5. Суди.
  6. Відсутність вільних медіа.
  7. Відсутність політичних партій.
  8. Відсутність громадських організацій.
  9. Відсутність парламентської опозиції.
  10. Відсутність демократичної традиції.
  11. Відсутність цінностей демократії в суспільстві.

Ну де в цій системі координат може народитися демократія?

Може, я чогось не розумію?

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Теги: традиції демократія росія

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