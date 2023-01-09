11 причин чому в Росії неможлива демократія
Як можуть люди з науковими ступенями щиро вірити у нереальні речі?
Величезна частина російських політичних емігрантів щиро вірить, що після смерті Путіна Росія стане демократичною країною. Я не розумію, як можна жити в такій хибній рожевій логіці. Скільки не думаю над цим, воно все одно мені виглядає як свідома нещира підміна порядку денного для Заходу. Я не розумію (й не вірю), як можуть люди з науковими ступенями так щиро вводити себе в оману.
- Формальні центри влади: ФСБ, ГРУ, СВР, ФСО, Росгвардія...
- Неформальні центри влади: Кадиров, Пригожин...
- Старі еліти на місцях.
- Поліцейський лад на місцях.
- Суди.
- Відсутність вільних медіа.
- Відсутність політичних партій.
- Відсутність громадських організацій.
- Відсутність парламентської опозиції.
- Відсутність демократичної традиції.
- Відсутність цінностей демократії в суспільстві.
Ну де в цій системі координат може народитися демократія?
Може, я чогось не розумію?
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