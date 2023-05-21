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Британська розвідка пояснила, чому РФ усе частіше використовує дрони для атаки про Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому РФ усе частіше використовує дрони для атаки про Україні
фото з відкритих джерел

Повільні розвідувальні БПЛА є дуже вразливими для української ППО

Росіяни намагаються послабити українську ППО запускаючи неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА) під час своїх ракетних атак вглиб території України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначається, що часті ракетні удари далекого радіусу дії вглиб території України, ймовірно, в першу чергу спрямовані на послаблення української протиповітряної оборони.

«Удосконалюючи попередні хвилі глибоких ударів, Росія почала частіше залучати до операцій неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати» – йдеться в огляді.

До них відносяться БПЛА російського виробництва SuperCam, які відносно дешеві і мають достатню дальність польоту, щоб пролітати над цілями крилатих ракет. «Росія, найімовірніше, застосувала цю тактику, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойових втрат і покращити цикл наведення на ціль – зазначає британська розвідка.

За оцінками розвідувальної спільноти, повільний і неефективний процес цілевказування російських військових був основним недоліком їхніх дій в Україні. «Однак повільні розвідувальні БПЛА є дуже вразливими для української ППО» – зазначається в огляді.

Нагадаємо, триває 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: розвідка росія інфраструктура британська розвідка

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