У Москві неподалік аеропорту прогримів вибух: кажуть про безпілотник (відео)

Поряд із будинком, де стався вибух, знаходять предмети, схожі на уламки безпілотника

У Новій Москві (територія, приєднана до Москви, РФ) на 25 поверсі житлового будинку стався вибух, вибиті вікна, причини події встановлюються. Про це повідомили пропагандистському агентству ТАСС у пресслужбі московського управління МНС.

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«Надійшла заявка про НП на вулиці Атласова, будинок 11. Пожежно-рятувальні підрозділи, прибувши на місце, виявили за зовнішніми ознаками порушення скління на 25 поверсі. Після відкриття квартири ознак пожежі не виявлено», – повідомили у відомстві.

Будинок за вказаною адресою знаходиться в селищі Московський, неподалік аеропорту Внуково.

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Телеграм-канали Baza та Mash пишуть, що у будинку стався вибух. За їхніми даними, поряд із будинком знаходять предмети, схожі на уламки безпілотника.

Нагадаємо, останніми днями Росія атакує Київ ракетами та ударними дронами. За останню добу було три такі атаки.

У ніч на 30 травня російські загарбники здійснили масовану атаку на Київ із застосуванням баражуючих боєприпасів Shahed. Силами і засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників ворога.