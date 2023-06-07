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Захід бачить ознаки, що контрнаступ ЗСУ вже почався – CNN

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Захід бачить ознаки, що контрнаступ ЗСУ вже почався – CNN
Україна дуже ретельно готувалася до контрнаступу
фото ілюстративне

У НАТО вважають, що на плани української армії може вплинути підрив дамби на Каховській ГЕС

Захід бачить ознаки того, що контрнаступ української армії, що давно очікувався, почався: в останні дві доби бойові дії на сході країни значно активізувалися. Про це пише CNN, посилаючись на анонімних співрозмовників із НАТО та військової розвідки однієї з європейських країн.

За словами представника НАТО, українські війська проводять розвідку боєм, завдаючи артилерійських ударів та атакуючи ворожі позиції, щоб виявити слабкі місця в обороні противника.

Як зазначив представник НАТО в інтерв'ю CNN, на плани української армії може вплинути підрив дамби на Каховській ГЕС, що ускладнить форсування Дніпра, а також може відволікти сили на допомогу з масовою евакуацією населення.

Як нагадує CNN, останні кілька днів надходить безліч повідомлень про активізацію бойових дій у Запорізькій області, а також на південь від Донецька.

За словами високопоставленого американського військового, які переказує CNN, очікується, що контрнаступ вестиметься одразу на кількох ділянках фронту.

Раніше Міноборони України заявило, що українські захисники продовжують захист українських територій та переходять до контрнаступальних дій на деяких напрямках фронту.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що українські збройні сили на дуже гарному рівні підготовленні до контрнаступу, але зараз ще зарано робити якісь прогнози. 

Теги: росія ЗСУ НАТО війна Україна контрнаступ Каховська ГЕС

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