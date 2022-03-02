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    Думки вголос

    Гумор – потужна оборона зброя. Не гірше за Javelin

    Українці попереджали по-хорошому - Гумор – потужна оборона зброя. Не гірше за Javelin
    Українці попереджали по-хорошому

    Оскільки зараз твориться історія, варто помічати незвичайні речі

    Здається, жодна війна в історії людства не генерувала такого шаленого обсягу гумору з боку сторони, яка захищається.

    Зазвичай жертва агресії відчуває біль, лють, ненависть, страх. В нашому випадку це так само. Але є й дещо інше. Хвиля гумору піднялася вже у перший день ще тоді, коли нічого не було зрозуміло, й не вщухала й у ті моменти, коли поганих новин надходило більше, ніж хороших.

    Такого ще не бувало.

    Хтось скаже, що гумор є щось особливо притаманне саме українському народу (тут можна сильно посперечатися, якщо знати й інші культури). Можливо, психологи тут знайдуть якийсь ефект витіснення, а соціологи ще щось (я затегав кілька друзів та чекаю коментарів). Але мені ввижається тут щось трохи інше.

    Війна у сучасному світі є багаторівневою: військовою, економічною, дипломатичною, інформаційною тощо. Семантична (понятійна) війна, за визначенням глави адміністрації президента РФ Антона Вайно, це «війна за право давати явищам і подіям імена – є найвищим рівнем війни». Агресор намагається нав'язати свої сенси й наративи, перепакувати картину світу (рефрейминг). Це не новина, це ще Сунь Цзи описав дві з половиною тисячі років тому.

    Але ми живемо у часи постмодерну, хоча й ведемо війну за модерн з архаїчною імперією (оця накладка трьох хвиль є чимось зовсім унікальним в історії війн та соціальних трансформацій). І постмодерн вкладає в наші руки потужний інструмент оборони у семантичній війні -- деконструкцію. Це не гірше за Джавелін. Агресор насипає нам свої сенси й наративи, а вони просто горять, як колона російських бензовозів, у полум'ї деконструкції.

    А до чого тут сміх? А він найкращий деконструктор. Такий, що аж палає.

    – Я русский военный корабль!

    – Русский военный корабль, иди нах@й!

    Так молодий модерн, озброєний модерним Джавеліном та постмодерним деконструктором чужих сенсів, перемагає архаїку зі старими танками, мертвими очима кремлівських стариганів та їхніми кострубатими сенсами, з яких в усі бокі стирчать руки мертвих імперців, від Івана Грозного до Йосифа Сталіна.

    Джерело: блог Валерія Пекаря

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: історія зброя війна гумор
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    Гумор – потужна оборона зброя. Не гірше за Javelin