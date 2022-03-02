Слідом за іншими автоконцернами Ford призупиняє діяльність в Росії

Компанія має намір надати підтримку Україні

Американський автовиробник Ford Motor Company припиняє діяльність у Росії, включно зі СП із групою «Соллерс (MOEX: SVAV) Авто» з випуску LCV Ford Transit у Татарстані. Про це йдеться на сайті Ford.

«Ситуація змусила нас переглянути наші операції в Росії. Останні роки Ford значно згорнув свої операції в Росії, які тепер зосереджені виключно на виробництві комерційних фургонів та продажу на ринку РФ через міноритарну частку у спільному підприємстві Sollers Ford. З огляду на ситуацію сьогодні ми проінформували наших партнерів з СП про те, що ми зупиняємо нашу діяльність у Росії з негайним набуттям чинності до подальшого повідомлення», - йдеться на сайті компанії.

Незважаючи на те, що Ford не має значних операцій на території України, у компанії в усьому світу працює великий контингент громадян цієї країни. Компанія має намір надати їм підтримку.

Раніше щодо призупинення операцій у РФ заявили низка автоконцернів, зокрема Daimler, Volvo, BMW, Jaguar Land Rover та інші.

Нагадаємо, втрати мільярдерів із Росії зросли вдвічі після нападу на Україну.