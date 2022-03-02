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    Слідом за іншими автоконцернами Ford призупиняє діяльність в Росії

    Рішення про призупинення діяльності на території РФ набуває чинності негайно - Слідом за іншими автоконцернами Ford призупиняє діяльність в Росії
    Рішення про призупинення діяльності на території РФ набуває чинності негайно
    фото: motor1.com

    Компанія має намір надати підтримку Україні

    Американський автовиробник Ford Motor Company припиняє діяльність у Росії, включно зі СП із групою «Соллерс (MOEX: SVAV) Авто» з випуску LCV Ford Transit у Татарстані. Про це йдеться на сайті Ford.

    «Ситуація змусила нас переглянути наші операції в Росії. Останні роки Ford значно згорнув свої операції в Росії, які тепер зосереджені виключно на виробництві комерційних фургонів та продажу на ринку РФ через міноритарну частку у спільному підприємстві Sollers Ford. З огляду на ситуацію сьогодні ми проінформували наших партнерів з СП про те, що ми зупиняємо нашу діяльність у Росії з негайним набуттям чинності до подальшого повідомлення», - йдеться на сайті компанії.

    Незважаючи на те, що Ford не має значних операцій на території України, у компанії в усьому світу працює великий контингент громадян цієї країни. Компанія має намір надати їм підтримку.

    Раніше щодо призупинення операцій у РФ заявили низка автоконцернів, зокрема Daimler, Volvo, BMW, Jaguar Land Rover та інші.

    Нагадаємо, втрати мільярдерів із Росії зросли вдвічі після нападу на Україну.

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    Теги: Росія санкції війна Україна Ford #stoprussia
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    Слідом за іншими автоконцернами Ford призупиняє діяльність в Росії