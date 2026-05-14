Головна Думки вголос Валерій Пекар
search button user button menu button
Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Путін тисне на газ, хоча попереду вже бетонна стіна

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російський диктатор Путін
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Україні важливо вистояти, поки Росія виснажується

Обіцяв після параду написати, які сценарії можливі на найближче майбутнє.

Опис правильно було би робити таким чином: 1. Стан справ. 2. Стратегії сторін. 3. Сценарії.

Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам.

Стратегії сторін залишаються незмінними з осені.

Стратегія росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на Сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну; продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати; продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку.

Стратегія України полягає в нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та в посиленні ударів по найболючішому місцю імперії -- по гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку.

Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій.

Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база.

Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує: росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом.

США не можуть і не хочуть тиснути на росію. Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять; а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну.

Росія не може й не хоче зупинити війну. Не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії: ще трохи, і Україна посиплеться. Не може, бо:

  • не має грошей на переведення економіки на цивільні рейки,
  • не може позбавити вищі еліти заробітків на війні,
  • не має що показати населенню як перемогу,
  • не має рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть росію на шматки, як у 1917.

Минулого року Путін послідовно відхиляв всі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один, вперед, у бетонну стіну на повній швидкості.

Це означає, що росія буде продовжувати війну, скільки зможе, і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами: є гроші -- є війна, нема грошей -- нема війни.

Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно.

Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ з чотирьох областей Путін показав, що не увійшов у контакт з реальністю.

Російська економіка летить вниз. До землі далеко, отже, політ нормальний. За всіма показниками, влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти.

Голодних бунтів на росії не очікуйте. Всі сценарії можливих змін пов'язані з розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії.

Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для росії. Якщо нічого не буде (а скоріш за все, нічого не буде), то далі в листопаді.

Свято наближається. Водночас треба зазначити, що Божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно.

Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно.

Важливо нам самим не впасти. Нагадаю: ми маємо підтримку Європи в достатньому обсязі й не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні.

Тримайте власне горище впорядкованим, а дах міцно закріпленим.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія економіка путін війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ноам Беттан представив Ізраїль на Євробаченні 2026
Ізраїль підкорив сцену Євробачення 2026 попри бойкоти та скандали (відео)
Вчора, 02:26
Безпритульна собака Пашка мешкає на Хмельниччині, де має власний будиночок
На Хмельниччині собака «співає» гімн України та проводжає військових в останню путь (відео)
8 травня, 11:32
Бійці польської армії
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
8 травня, 07:52
Путін оголосив перемир'я, Умєров прибув до США. Головне за 7 травня 2026
Путін оголосив перемир'я, Умєров прибув до США. Головне за 7 травня 2026
7 травня, 21:22
Держдума запропонувала підприємствам РФ створити власні збройні підрозділи
РФ переклала оборону на бізнес? Держдума запропонувала озброїти підприємства
30 квiтня, 14:58
Унаслідок ворожої атаки поранень дістали двоє чоловіків
РФ атакувала Запоріжжя: постраждали люди (фото)
28 квiтня, 07:59
Наслідки прильотів у Кривому Розі
Ворог атакував безпілотниками Кривий Ріг: наслідки прильотів
23 квiтня, 10:36
У квітні Росія була змушена суттєво скоротити видобуток нафти
Нафтова криза в РФ: видобуток впав до історичного мінімуму
22 квiтня, 13:57
Уродженець США Монсон отримав російське громадянство у 2018 році
Скандальний боєць ММА з США заявив, що хоче стати депутатом російської Думи
15 квiтня, 13:00

Валерій Пекар

Путін тисне на газ, хоча попереду вже бетонна стіна
Путін тисне на газ, хоча попереду вже бетонна стіна
То хто ж переміг, а хто зазнав поразки на Близькому Сході?
То хто ж переміг, а хто зазнав поразки на Близькому Сході?
Парадокс: Росія могла досягти більшого без війни
Парадокс: Росія могла досягти більшого без війни
США зав'язли в Ірані, НАТО розколоте: чи вдарить РФ по Європі?
США зав'язли в Ірані, НАТО розколоте: чи вдарить РФ по Європі?
США і Україна: чому союзники раптом опинилися по різні боки інтересів
США і Україна: чому союзники раптом опинилися по різні боки інтересів
Політична ціль війни. Головна проблема військової операції США проти Ірану
Політична ціль війни. Головна проблема військової операції США проти Ірану

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua