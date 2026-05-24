Єдина причина атак Путіна

Нічний терор Росії: у Кремлі вірять, що Україна «посиплеться»

У моїй стрічці обговорення: що є причиною нічної атаки? Особливо болісний удар Сил оборони України напередодні? Чи троллінг з парадом? Чи це карт-бланш від китайського лідера? Чи навпаки, спроба показати йому, що рано списувати Москву?

Люди добрі, єдина причина нічної атаки – це те, що вони можуть це зробити.

Сподіваюся, відому історію про собаку та його яйця не треба повторювати.

Судячи по наявних фактах (публічні виступи, характер атак тощо), в голові у Путіна приблизно така картина: ще трохи тиску, і фронт посиплеться, а тил посиплеться через обстріли, і люди вийдуть на вулиці, щоб якщо не знести «кривавий київський режим» , то принаймні вимагати негайного миру.

Він буде продовжувати, поки матиме можливість. Зупинитися він не може, я вже пояснював причини. Як тільки не зможе продовжувати, він припинить.

Наше завдання наблизити цей день, а головне – не посипатися раніше.