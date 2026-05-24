Головна Думки вголос Валерій Пекар
search button user button menu button
Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Єдина причина атак Путіна

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Наслідки ракетного удару. Київ, 24 травня 2026 року
фото: ДСНС
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Нічний терор Росії: у Кремлі вірять, що Україна «посиплеться»

У моїй стрічці обговорення: що є причиною нічної атаки? Особливо болісний удар Сил оборони України напередодні? Чи троллінг з парадом? Чи це карт-бланш від китайського лідера? Чи навпаки, спроба показати йому, що рано списувати Москву?

Люди добрі, єдина причина нічної атаки – це те, що вони можуть це зробити.

Сподіваюся, відому історію про собаку та його яйця не треба повторювати.

Судячи по наявних фактах (публічні виступи, характер атак тощо), в голові у Путіна приблизно така картина: ще трохи тиску, і фронт посиплеться, а тил посиплеться через обстріли, і люди вийдуть на вулиці, щоб якщо не знести «кривавий київський режим» , то принаймні вимагати негайного миру.

Він буде продовжувати, поки матиме можливість. Зупинитися він не може, я вже пояснював причини. Як тільки не зможе продовжувати, він припинить.

Наше завдання наблизити цей день, а головне – не посипатися раніше.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саміт БРІКС відбудеться 12-13 вересня
Саміт БРІКС: чи поїде Путін в Індію
18 травня, 17:45
Енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація
РФ пошкодила енергооб'єкт на Чернігівщині: знеструмлено понад 30 тис. абонентів
14 травня, 07:52
Наслідки ворожих прильотів по Україні
Масовані обстріли України стали наслідком тимчасового «перемир'я» – DeepState
13 травня, 17:29
Витрати можуть сягати $50 млрд
ЗМІ: реальна вартість війни проти Ірану в рази перевищує заяву Пентагону
2 травня, 05:42
Спочатку передбачалося, що Віткофф і Кушнер приїдуть до Києва, зустрінуться із Зеленським, а вже потім вирушать до Москви
До Путіна на поклон їдемо, а в Україну – зась. Чому посланці Трампа ігнорують Київ
1 травня, 23:37
Президент США Дональд Трамп
Білий дім повідомив Конгрес США про завершення війни з Іраном – Associated Press
1 травня, 22:06
Зеленський: Зафіксували оновлений рівень російських експортних втрат від українських далекобійних санкцій
Зеленський розповів про результати дальніх атак по РФ
29 квiтня, 13:56
Трамп вислови впевненість, що врешті-решт йому вдасться зупинити війну в Україні
Трамп поговорив із Путіним та пояснив, що заважає завершити війну в Україні
26 квiтня, 19:38
Стара помилка Трампа заважає йому домовитися з Іраном. Пояснення NYT
Стара помилка Трампа заважає йому домовитися з Іраном. Пояснення NYT
26 квiтня, 04:15

Валерій Пекар

Єдина причина атак Путіна
Єдина причина атак Путіна
Перемога починається з мети: чого Україна хоче від цієї війни
Перемога починається з мети: чого Україна хоче від цієї війни
Трамп грав у швидку партію. Сі – у довгу гру
Трамп грав у швидку партію. Сі – у довгу гру
Путін тисне на газ, хоча попереду вже бетонна стіна
Путін тисне на газ, хоча попереду вже бетонна стіна
То хто ж переміг, а хто зазнав поразки на Близькому Сході?
То хто ж переміг, а хто зазнав поразки на Близькому Сході?
Парадокс: Росія могла досягти більшого без війни
Парадокс: Росія могла досягти більшого без війни

Новини

Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Сьогодні, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Сьогодні, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua