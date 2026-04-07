Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Парадокс: Росія могла досягти більшого без війни

Нині політика стає продовженням війни іншими засобами
Чи зупинить гонка озброєнь нові війни?

Здається, що світ стає все менш безпечним і загалом наближається до грані глобальної війни. Але парадоксальним способом може статися навпаки. Дві великі війни доводять, що сильніша держава не може перемогти й нав’язати свою волю воєнним шляхом.

Ми звикли глузувати з недолугості російської воєнної машини, але це наш психологічний захисний механізм: об'єктивно на старті повномасштабної війни російська перевага була грандіозною. І попри те, за 4 роки воєнним шляхом Росія не досягла жодної стратегічної цілі. Передусім недосяжною залишається головна ціль – позбавити Україну суверенітету через нав'язані обмеження та маріонетковий уряд.

Ще більший розрив у спроможностях ми бачимо в іранській війні. Американська воєнна машина не просто є найсильнішою на планеті – вона переважає десятки інших, разом узятих. І попри те, Америка далека від досягнення стратегічних цілей, передусім щодо зміни режиму на такий, з яким можна було б домовлятися.

Вбивство десятків високопосадовців призвело до того, що влада перейшла до ще менш договороспроможних. А обіцяні атаки на цивільну інфраструктуру поставлять США в один ряд із Росією й остаточно позбавлять союзників як зовні, так і всередині Ірану.

Так само це працює у зворотньому напрямку. Хоч би скільки шкоди Україна завдала російській економіці, це не призведе до зміни російської політики, хіба що до припинення війни через неспроможність її вести – аж до того моменту, поки накопичення ресурсів не дасть можливість її поновити. Перемога можлива лише в разі глибоких політичних змін на кшталт розвалу й формування нових незалежних держав – але цього не досягти воєнними методами.

Отже, Тайвань нині може почуватися у більшій безпеці, ніж раніше (звичайно, за умов активної підготовки до оборони). Пекіну не потрібна розбомблена скеля, їм потрібен високотехнологічний Тайвань, щоб ним володіти.

Гонка озброєнь, яка нині починається у світі, парадоксальним способом може призвести до того, що війн більше не буде: потенційні агресори бачитимуть ціну війни та реалістично оцінюватимуть (низькі) перспективи досягнення стратегічних цілей воєнним шляхом.

Хіба що жертвами стануть ті, хто обере шлях пацифізму й не готуватиметься до війни, залишившись незахищеним і ставши наочним прикладом принципу «хочеш миру – готуйся до війни» (у дужках зазначу, що в Україні ще й нині, на 15 році протистояння, є ті, хто цього принципу не розуміє). А найкраще повчитися цьому в озброєної до зубів і завжди готової до тотальної оборони Швейцарії.

Але ж протистояння держав нікуди не подінеться. Це означає, що війна все більше переходитиме в когнітивний домен – туди, де полем бою є свідомість. Дуже мало країн сьогодні активно працюють у цьому домені, і, на жаль, наш ворог якраз серед найсильніших й найдосвідченіших. Нас рятує поки що їхня традиційна криворукість, а зовсім не наша спроможність захищатися і тим більше не наша спроможність завдати удару у відповідь.

Я писав неодноразово, що у 2014 році Росія могла досягти без війни набагато більшого, ніж збройними силами. Російські гроші, російська культура та російська агентура могли з часом виправити відхилення України в бік Європи та демократії. Врешті, подивіться на Грузію – характерна для 2014 року фраза «чому Грузії вдалося» нині звучить насмішкою.

Воєнним шляхом Росія захопила дві невеликі грузинські автономії, а невоєнним – всю країну. До речі, окремішність грузинської мови не завадила: завжди знайдеться достатньо колаборантів. Так само й Білорусь впала до рук Москви без війни.

Якщо свідомість стає полем битви – треба навчитися тут оборонятися й наступати. Треба вивчити свої вразливості й усунути їх (вже тільки лінивий не написав, що «протидія дезінформації» є хибною концепцією, бо брехня обійде пів світу, поки правда взує черевики).

Треба вивчити вразливості нинішнього й можливих майбутніх ворогів. Треба розвинути оборонні й наступальні спроможності – і це може виявитися зовсім не тим, про що ви думаєте.

Війна є продовженням політики іншими засобами, казав Клаузевіц. Нині політика стає продовженням війни іншими засобами.
Але за зупинку таких війн не дають Нобелівську премію миру.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Читайте також

За чотири роки війни ДТЕК працевлаштував на підприємствах теплової енергетики понад 5 тисяч переселенців
За чотири роки війни ДТЕК працевлаштував на підприємствах теплової енергетики понад 5 тисяч переселенців новини компаній
4 квiтня, 13:38
Ми не збережемося як нація, якщо не наведемо лад в своєму домі, вважає колишній дипломат, письменник та громадський діяч
Юрій Щербак: Переговори зі США та Росією абсолютно безглузді. Але нам треба витримати… Інтерв’ю
30 березня, 20:45
Володимир Міщенко
Герой України, мисливець за літаками Володимир Міщенко: Можемо півтора тижня чекати на вдалий постріл Інтерв’ю
29 березня, 09:10
Прийшов час направити свої війська не на Близький Схід, а саме в Україну
Другий фронт РФ: буде чи не буде?
24 березня, 09:52
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
19 березня, 05:40
Трамп «перемагає» в Ірані, але чому просить допомоги союзників? Аналіз CNN
Трамп «перемагає» в Ірані, але чому просить допомоги союзників? Аналіз CNN
17 березня, 01:45
Росія, ймовірно, передала Ірану та його союзникам рекомендації щодо управління безпілотниками
«Невидима рука Путіна»: Лондон розсекретив дронову співпрацю РФ та Ірану
13 березня, 03:57
Ормузька протока є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн
Іран запропонував вільний транзит через Ормузьку протоку, але є умова
10 березня, 02:41
Politico: Трамп створив міф про незалежність США від нафти
Politico: Трамп створив міф про незалежність США від нафти
4 квiтня, 04:15

Валерій Пекар

Парадокс: Росія могла досягти більшого без війни
Парадокс: Росія могла досягти більшого без війни
США зав'язли в Ірані, НАТО розколоте: чи вдарить РФ по Європі?
США зав'язли в Ірані, НАТО розколоте: чи вдарить РФ по Європі?
США і Україна: чому союзники раптом опинилися по різні боки інтересів
США і Україна: чому союзники раптом опинилися по різні боки інтересів
Політична ціль війни. Головна проблема військової операції США проти Ірану
Політична ціль війни. Головна проблема військової операції США проти Ірану
Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
Україна як вирок Російській імперії
Україна як вирок Російській імперії

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
