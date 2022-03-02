Напруга на західному кордоні спадає: потік українських біженців зменшився

За кордон від війни в Україні виїжджають жінки та діти

Прикордонники радять громадянам для якомога швидшого перетину кордону обирати менш завантажені пункти пропуску

Зафіксовано певне зменшення потоку громадян на кордоні України з країнами ЄС та Молдови. Рівень завантаженості пунктів пропуску також знижується. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

ДПСУ радить громадянам для якомога швидшого перетину кордону обирати менш завантажені пункти пропуску, інформацію про які отримувати зі сторінки Західного регіонального управління.

Зазначається, що прикордонники України разом з колегами суміжних країн роблять все можливе задля пришвидшення оформлення громадян, особливо на виїзд з України.

Також Держприкордонслужба закликала не розганяти дезінформацію про дискримінацію за расою чи національністю під час заходів контролю та перетину державного кордону. «Черговість перетину кордону застосовується до всіх національностей як і законодавчо визначена процедура оформлення документів, яка нині спрощена з гуманітарних підстав і допускається до жінок та дітей, першочерговість пропуску яких також є пріоритетом, особливо в час військового вторгнення Росії», - йдеться в повідомленні.

«Крім того, інформація, яку поширюють серед закордонної преси про заборону виїзду з України іноземцям не відповідає дійсності. Прикордонники забезпечують оформлення громадян інших країн, у тому числі студентів, які бажають повернутися на батьківщину, відповідно до норм законодавства та максимально допомагають в перетині кордону», - додає ДПСУ.

Нагадаємо, міграційна служба тимчасово припинила видачу паспортів.

За останні п’ять днів в Україну повернулися 80 тис. українських громадян, переважна більшість яких - чоловіки.

За даними ООН, вторгнення Росії спричинило появу вже понад пів мільйона біженців з України.