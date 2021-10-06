Їхні офшори – це нахабне ухиляння від податків. Наші офшори – це мудре рішення

Адже ми і вони – це зовсім різні речі

Оцінка будь-якого явища в Україні чітко залежить від того, яка у вас політична позиція. Одні й ті ж самі факти, події, явища будуть оцінені діаметрально протилежно у випадках, коли це пов'язано з вашими політичними симпатіями та антипатіями. Адже ми і вони – це зовсім різні речі.

Їхній авторитаризм – це зазіхання на демократію, яку так важко і з кров'ю виборов український народ.

Наш авторитаризм – це відповідальне лідерство, що ефективно долає спротив бюрократії.

Їхня корупція – це брутальне перекачування народних грошей у власні кишені.

Наша корупція – це допустимий шлях обходу складних бюрократичних процедур задля покращення життя людей.

Їхні офшори – це нахабне ухиляння від податків, в той час як простий народ страждає від кризи.

Наші офшори – це мудре рішення щодо збереження інвестиційного ресурсу в умовах високих ризиків.

Адже ми і вони – це зовсім різне.

Лише тоді, коли ми навчимося оцінювати факти, події та явища безсторонньо, ми будемо здатні перейти з традиційної траєкторії ходіння по колу на траєкторію розвитку. Але для того треба мати критичне мислення, яке дозволяє оцінювати факти, події та явища з позиції третьої особи, а не з позиції приналежності до наших чи супротивників.

Джерело: блог Валерія Пекаря

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