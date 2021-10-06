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    Думки вголос

    Їхні офшори – це нахабне ухиляння від податків. Наші офшори – це мудре рішення

    Їхня корупція &ndash; це брутальне перекачування народних грошей у власні кишені - Їхні офшори – це нахабне ухиляння від податків. Наші офшори – це мудре рішення
    Їхня корупція – це брутальне перекачування народних грошей у власні кишені

    Адже ми і вони – це зовсім різні речі

    Оцінка будь-якого явища в Україні чітко залежить від того, яка у вас політична позиція. Одні й ті ж самі факти, події, явища будуть оцінені діаметрально протилежно у випадках, коли це пов'язано з вашими політичними симпатіями та антипатіями. Адже ми і вони – це зовсім різні речі.

    Їхній авторитаризм – це зазіхання на демократію, яку так важко і з кров'ю виборов український народ.

    Наш авторитаризм – це відповідальне лідерство, що ефективно долає спротив бюрократії.

    Їхня корупція – це брутальне перекачування народних грошей у власні кишені.

    Наша корупція – це допустимий шлях обходу складних бюрократичних процедур задля покращення життя людей.

    Їхні офшори – це нахабне ухиляння від податків, в той час як простий народ страждає від кризи.

    Наші офшори – це мудре рішення щодо збереження інвестиційного ресурсу в умовах високих ризиків.

    Адже ми і вони – це зовсім різне.

    Лише тоді, коли ми навчимося оцінювати факти, події та явища безсторонньо, ми будемо здатні перейти з традиційної траєкторії ходіння по колу на траєкторію розвитку. Але для того треба мати критичне мислення, яке дозволяє оцінювати факти, події та явища з позиції третьої особи, а не з позиції приналежності до наших чи супротивників.

    Джерело: блог Валерія Пекаря

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: офшорний скандал корупція в Україні корупція Pandora Papers
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    Їхні офшори – це нахабне ухиляння від податків. Наші офшори – це мудре рішення