Їхні офшори – це нахабне ухиляння від податків. Наші офшори – це мудре рішення
Адже ми і вони – це зовсім різні речі
Оцінка будь-якого явища в Україні чітко залежить від того, яка у вас політична позиція. Одні й ті ж самі факти, події, явища будуть оцінені діаметрально протилежно у випадках, коли це пов'язано з вашими політичними симпатіями та антипатіями. Адже ми і вони – це зовсім різні речі.
Їхній авторитаризм – це зазіхання на демократію, яку так важко і з кров'ю виборов український народ.
Наш авторитаризм – це відповідальне лідерство, що ефективно долає спротив бюрократії.
Їхня корупція – це брутальне перекачування народних грошей у власні кишені.
Наша корупція – це допустимий шлях обходу складних бюрократичних процедур задля покращення життя людей.
Їхні офшори – це нахабне ухиляння від податків, в той час як простий народ страждає від кризи.
Наші офшори – це мудре рішення щодо збереження інвестиційного ресурсу в умовах високих ризиків.
Адже ми і вони – це зовсім різне.
Лише тоді, коли ми навчимося оцінювати факти, події та явища безсторонньо, ми будемо здатні перейти з традиційної траєкторії ходіння по колу на траєкторію розвитку. Але для того треба мати критичне мислення, яке дозволяє оцінювати факти, події та явища з позиції третьої особи, а не з позиції приналежності до наших чи супротивників.
Джерело: блог Валерія Пекаря