«Лізо, бери гроші і мовчи»: Богдан посварився зі «слугою» Богуцькою у соцмережі

Єлизавета Богуцька сьогодні опублікувала пост про відставку спікера Ради та згадала про Андрія Богдана

Ексочільник Офісу президента вважає помилкою включення Богуцької до списку «Слуги народу»

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що зробив помилку, коли вніс Єлизавету Богуцький в список партії «Слуга народу» та порадив їй «брати гроші і мовчати». Про це він написав у коментарях під постом депутатки у Facebook.

Богуцька сьогодні опублікувала пост про відставку спікера Ради Дмитра Разумкова та згадала про Богдана.

«Мені зараз апелюють, мовляв, це він (Разумков, – ред.) привів мене в парламент і я не маю права йти проти нього. Так ось. Дмитро Олександрович дійсно запросив мене на з'їзд «Слуги народу» в 19 році, де я була названа сотої в списку Партії, який був озвучений на З'їзді. насправді в список мене вносив Андрій Богдан», – написала депутатка.

Уривок з Facebook-посту Єлизавети Богуцької

Вона також заявила, що всі кандидати йшли під брендом «Слуги народу», «безумовним лідером якої був Зеленський».

«Не Разумков, не Стефанчук, не Арахамія, не Богдан або Гончарук... При всій до них повазі, лідером бренду був Володимир Олександрович», – додала Богуцька.

Натомість під постом ексглава Офісу президента Андрій Богдан написав Богуцькій «бери гроші і мовчи».

«Ну раз ти вже мене згадала, так знай, я зробив помилку, коли запросив тебе в список. І зараз тобою керує не совість, а зарплата. Дуже ж не хочеться втрачати таку пристойну суму, розумію. Але, Лізо, тоді бери гроші і мовчи. А читати тебе противно. Відписуюсь», – написав Богдан.

Богуцька не відповіла Богдану.

До слова, в ефір каналу Мураєва випустили бабусю, яка плакала за Разумковим і глузувала з Арахамії.

Нагадаємо, Верховна Рада запустила процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Процедура розпочалася за поданням голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

Сьогодні голова Верховної Ради заявив, що не збирається звертатися до суду та не тримається за свою посаду.

На пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту. Розгляд питання про відкликання Разумкова з посади голови Ради має відбутися в четвер, 7 жовтня.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

За інформацією джерел «Главкома», найбільші шанси посісти місце першого віце-спікера після внутрішньофракційних праймеріз – у голови партії «Слуг народу» Олександра Корнієнка. ‌