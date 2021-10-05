У генпрокуратурі Молдови проходять обшуки

Генеральний прокурор Молдови анонсував брифінг, але провести його не встиг

У вівторок, 5 жовтня, після рішення Вищої ради прокурорів у приміщенні генеральної прокуратури проходять обшуки. Сам генпрокурор Александр Стояногло на обіцяний брифінг не вийшов і, за повідомленнями в телеграм-каналах, вже затриманий, передає «Главком».

Зокрема, на відео ресурсу Privesc.eu видно, як у приміщення генеральної прокуратури зайшли співробітники Служби безпеки та інформації.

Телеграм-канали повідомляють, що сам Александр Стояногло, його дружина, помічник Руслан Попов, а також керівник відділу прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю були затримані. Водночас офіційного коментаря генпрокуратури наразі немає.

Раніше стало відомо, що проти Александра Стояногло була порушено кримінальне провадження після того, як сьогодні це дозволила зробити Вища рада прокурорів.

Біля будівлі генпрокуратури молдовські журналісти також помітили міністра юстиції Александра Литвиненка, який і подав скаргу на Стояногла у Вищу раду прокурорів.

Як повідомляв «Главком», у скарзі йшлося про те, що Стояногло, нібито, у 2012 році, маючи мандат депутата, вніс до закону «Про боротьбу з відмиванням грошей» правку, яка дозволила обходити норми закону.

Також Стояногло начебто був бенефіціаром сумнівних транзакцій. Зокрема, стверджується, що у 2021 році на його дружину було переоформлено дві компанії, які належали бізнесмену В’ячеславу Платону, що нині переховується у Великій Британії.

Ще одне звинувачення на адресу колишнього депутата, а нині генпрокурора – сприяння втечі вищезгаданого підприємця Платона за кордон.

Процесуальним керівником перевірки було призначено прокурора Антикорупційної прокуратури Віктора Фуртуне. Слід зазначити, що окремі члени Вищої ради прокурорів Молдови не погодилися із рішенням більшості.

Нагадаємо, нещодавно у Молдові відбувся гучний секс-скандал. Відверті зізнання журналістки спричинили політичний землетрус.