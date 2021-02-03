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    Думки вголос

    Медведчук, його медіа та фракція – це не опозиція, це прямі агенти агресора

    • Валерій Пекар

      Бізнесмен

    •  glavcom.ua
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    Телеканали &laquo;112 Україна&raquo;, NewsOne, Zik, які пов'язують з Віктором Медведчуком, потрапили під санкції - Медведчук, його медіа та фракція – це не опозиція, це прямі агенти агресора
    Телеканали «112 Україна», NewsOne, Zik, які пов'язують з Віктором Медведчуком, потрапили під санкції

    Обмежити здатність агресора вести війну – це не питання громадянських свобод, це питання життя і смерті держави

    Нічого нового не скажу, лише підсумую те, що ви й так знаєте:

    1. Йде війна з РФ, війна на виживання за принципом «тільки один існуватиме в тому вигляді, як раніше». Інформаційна війна – найвагоміша складова, основне поле битви (при всій повазі до вояків ООС, інформаційна війна йде по всій території країни).

    2. Медведчук, його медіа та його фракція – це не опозиція, це прямі агенти агресора.

    3. Обмежити здатність агресора вести війну – це не питання громадянських свобод, це питання життя і смерті держави. Так само ми обмежуємо право терористів стріляти по наших громадянах.

    4. Рішення Президента України підтримую. Юридичні підґрунтя є, але з цим все складно в нашій країні «незалежних» судів та потужного впливу росіян на судову владу.

    5. Відповідь Росії не забариться, і вона буде асиметричною та жорсткою. Будьмо готові підтримати власну державу у протистоянні з агресором.

    6. Позиція Заходу сильно залежить від позиції України. За нас воювати ніхто не буде.

    7. Тарас Козак і мій друг Тарас Козак – це різні люди з протилежними громадянськими і політичними позиціями.

    Джерело: блог Валерія Пекаря

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Медведчук ЗМІ пропаганда інформаційна війна опозиція Тарас Козак фракція
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