Медведчук, його медіа та фракція – це не опозиція, це прямі агенти агресора
Обмежити здатність агресора вести війну – це не питання громадянських свобод, це питання життя і смерті держави
Нічого нового не скажу, лише підсумую те, що ви й так знаєте:
1. Йде війна з РФ, війна на виживання за принципом «тільки один існуватиме в тому вигляді, як раніше». Інформаційна війна – найвагоміша складова, основне поле битви (при всій повазі до вояків ООС, інформаційна війна йде по всій території країни).
2. Медведчук, його медіа та його фракція – це не опозиція, це прямі агенти агресора.
3. Обмежити здатність агресора вести війну – це не питання громадянських свобод, це питання життя і смерті держави. Так само ми обмежуємо право терористів стріляти по наших громадянах.
4. Рішення Президента України підтримую. Юридичні підґрунтя є, але з цим все складно в нашій країні «незалежних» судів та потужного впливу росіян на судову владу.
5. Відповідь Росії не забариться, і вона буде асиметричною та жорсткою. Будьмо готові підтримати власну державу у протистоянні з агресором.
6. Позиція Заходу сильно залежить від позиції України. За нас воювати ніхто не буде.
7. Тарас Козак і мій друг Тарас Козак – це різні люди з протилежними громадянськими і політичними позиціями.
Джерело: блог Валерія Пекаря