Голова спілки журналістів України розкритикував санкції проти телеканалів

Голова Національної спілки журналістів України: позбавлення без суду багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ – це наступ на свободу слова

«Політична належність українських власників зареєстрованих в Україні ЗМІ – не злочин», – вказує очільник НСЖУ

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко відреагував на рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого, згідно якого трансляція телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik має бути заблокована на п’ять років.

«Позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація. Українські журналісти, медіаменеджери та власники ЗМІ мають право на свободу слова та на професію. І несуть за свою діяльність відповідальність. Але відповідальність в рамках Закону», – насписав Томіленко у Facebook

За його словами, позбавлення без суду «багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію – це наступ на свободу слова».

«Політична належність українських власників зареєстрованих в Україні ЗМІ – не злочин. Рішення української влади є інформаційним вибухом та шокує міжнародні інституції, які опікуються захистом прав журналістів та свободою слова», – додав очільник НСЖУ.

Томіленко додав, що Національна спілка журналістів України інформуватиме про надзвичайну ситуацію Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів та Офіс ОБСЄ з питань свободи медіа.

Натомість в Офісі президента України стверджують, що введені санкції проти нардепа Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є зазіханням на свободу слова, а є виключно боротьбою із «чужорідної пропагандою».

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Санкції проти Козака та записаних на нього телеканалів запроваджені на п’ять років.

За інформацією ЗМІ, спікер парламенту Дмитро Разумков єдиний із присутніх на засіданні РНБО утримався під час голосування за санкції.

У вівторок ввечері, 2 лютого, в Україні вже почали блокувати ефір трьох телеканалів – Newsone, «112 Україна» та Zik.

Канали «112 Україна», NewsOne і Zik натомість заявили про «політичну розправу».