Санкції проти каналів Медведчука: чому саме зараз? Стали відомі деталі

Канали «112 Україна», NewsOne і Zik натомість заявили про «політичну розправу»

За словами Лещенка, на ухвалення санкцій проти українських каналів вплинула ситуація в Росії

Рішення щодо накладення санкцій на канали Віктора Медведчука «112 Україна», NewsOne і Zik готувалося в повній секретності. Про це повідомив екснардеп Сергій Лещенко.

Лещенко зазначив, що засідання РНБО скликали на 19 годину вівторка, щоб ухвалити блискавичне рішення в момент максимального ослаблення Путіна внутрішніми конфліктами та можливого загострення ситуації в Росії через засудження Навального.

«У момент консолідації всього цивілізованого світу проти режиму Путіна йому буде важче зробити можливі відповідні дії щодо України», – пояснив Лещенко.

За словами екснардепа, на запровадження санкцій вплинуло встановлення контакту з новою адміністрацією Джо Байдена після дзвінка держсекретаря Тоні Блінкена міністру закордонних справ Дмитру Кулебі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака, на якого записані телеканали «112 Україна», Zik та Newsone.

В Офісі президента України стверджують, що введені санкції не є зазіханням на свободу слова, а є виключно боротьбою із «чужорідної пропагандою».

Канали «112 Україна», NewsOne і Zik натомість заявили про «політичну розправу». Голова спілки журналістів України Сергій Томіленко розкритикував санкції проти телеканалів.