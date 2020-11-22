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    Думки вголос

    Революція триває як еволюція...

    • Валерій Пекар

      Бізнесмен

    • Розсилка
    Революція триває як еволюція...

    Сім тез на сьому річницю Майдану

    1. Якби тоді не вийшли – все було би нині настільки погано, що ви й уявити не можете. Саме тому не можете уявити, бо це змінило реальність.

    2. Зміни, що сталися в Україні та світі внаслідок Євромайдану, сильно недооцінені більшістю українців. Життя у плині часу наводить фокус на дрібне й болюче, а велика рамка втрачається. Ми не бачимо розвороту історичної траєкторії, бо це завелика штука.

    3. Революція триває як еволюція, і це добре. Хороша революція швидко переходить в еволюцію: повільно та з відкатами, але менше крові й надійніше. Метою була не зміна облич, а зміна ладу. Зміна ладу потребує покоління.

    4. Для багатьох Майдан став ініціацією – переходом до зрілості. Ці люди ніколи не забудуть той досвід, навіть якщо згодом було багато інших досвідів. Масова ініціація – само по собі подія історичного масштабу.

    5. До Майдану були не готові: громадянське суспільство, інтелектуальні спільноти, медіа, опозиційні партії. До Майдану були готові: окремі політики, Росія, олігархи. Хто більше готовий, той забирає більшу частину виграшу. Наступного разу треба бути готовим.

    6. Активна меншість визначає напрямок, пасивна більшість визначає темп руху. Цей баланс є визначальним для всіх без виключення реалій останніх семи років.

    7. Все буде добре. Головне – не здаватися. Це марафон, а не спринт. Спринтери можуть бігти естафету: стомився, передай іншому. Хто здався, сходить із дистанції. Хто не здався, дійде до кінця.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Революція Гідності олігархи українці революція
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