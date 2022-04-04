Росія не зміниться. Що робити українцям?

– це і є символ сьогоднішньої Росії

Путін – це і є символ сьогоднішньої Росії

Маємо щось придумати, інакше війна буде вічною

Після Бучі та Ірпіня хочеться вбити усіх нелюдів. Я знаю, ви відчуваєте те саме. І це ми ще не бачили останніх фото з Маріуполя, про які нас попереджав відомий полк.

Вчора чимало людей говорило про Службу відплати, яка знайде і покарає військових злочинців, незалежно від місця перебування, юрисдикції та строку давності.

Останніми днями чимало людей підкреслювало, що нема «хороших росіян», за дуже незначними винятками – тих людей, що активно повстали проти режиму.

А тепер давайте повернемося в реальність.

Реальність така, що Збройні сили ще кілька тижнів (в кращому випадку) вестимуть важкі бої на Сході

Я вірю в нашу перемогу, хоча не думаю, що вона буде легкою.

Після цього почнеться наступний етап війни – ядерний шантаж (вірю, що реального застосування ядерної зброї не буде, але реальність, як ми бачимо, перевершує всі очікування).

Врешті, останнього російського солдата буде вигнано з нашої землі. Я не беруся оцінювати час, але схоже, що це (скоріше за все) 2-6 місяців.

А що далі?

Вбити 140 мільйонів росіян неможливо.

Перезомбувати 140 мільйонів росіян неможливо.

(Я навмисно пишу 140, а не 110, бо вже й діти зазомбовані.)

Окупувати таку велику країну, щоб провести там денацифікацію за німецьким зразком, неможливо

Можна обгородити цю територію і залишити їх жити своїм життям, а навколо стіна й ров з крокодилами.

Але ядерна зброя залишиться всередині. І Путін залишиться всередині.

Отже, з цією імперією зла щось доведеться робити. Як би це не було неприємно.

Бо інакше ми отримаємо лише перерву між Першою та Другою російсько-українськими війнами.

Що треба зробити, давно відомо:

7Д: демілітаризація, денуклеаризація, децентралізація, демократизація, декомунізація, десталінізація, депутінізація

Відомо, ЩО треба зробити, але незрозуміло, ЯК це зробити. Нагадує старий анекдот про стратегічні поради мишам, яким треба було стати їжаками.

Давайте спробуємо розбудити колективне стратегічне мислення. Пишіть ваші ідеї. Десь знайдеться срібна стріла, що влучить в око дракона.

Джерело: блог Валерія Пекаря

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