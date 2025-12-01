Головна Думки вголос Валерій Пекар
Валерій Пекар

Путін не може зупинити війну. Що чекає Україну далі?

Переговори США та України 30 листопада у Флориді пройшли напружено, але конструктивно
фото: Reuters

Переговори США – Україна. Що буде далі?

Наскільки я зрозумів, прочитавши ранкові новини, поки ми тут спали, в Америці переговори завершилися тим, що домовилися вести переговори далі. Домовилися домовлятися. Це непоганий результат. Бо навряд чи варто було очікувати мирних проривів від переговорів Україна – США. Адже ми воюємо не з США.

Що буде далі? 90% ймовірності, що вийде Путін і скаже: переговори це добре, ми повністю за переговори, але спочатку треба усунути «засадничу причину конфлікту». Нагадаю, цим словосполученням він позначає існування української держави та нації.

Путін не може зараз зупинити війну. По-перше, економіку не можна перевести назад на цивільні рейки без величезних інвестицій, яких нема де взяти. По-друге, всі вищі еліти є безпосередніми бенефіціарами (вигодоотримувачами) війни, і ці вигоди нема чим замінити. По-третє, населенню треба показати хоч якусь перемогу, бо інакше Акела промахнувся, цар несправжній.

Нарешті, головне – незрозуміло, куди дівати мільйон убивць, грабіжників і ґвалтівників, які звикли отримувати нормальні гроші, – їх не можна повертати додому, у злидні й безвихідь. Тому готуємося до довгої зими, налаштовуємося, гуртуємося. У Росії позитивних сценаріїв вже нема, а в нас ще є.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Валерій Пекар

