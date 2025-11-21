Головна Думки вголос Валерій Пекар
search button user button menu button
Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Майдани. Чому саме листопад?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: glavcom.ua

«Майданами не можна керувати державою»

21 листопада – критичний день для українських автократів. Двічі, у 2004 та 2013, це був дуже критичний день, коли історія пройшла по лезу ножа.

Чому саме листопад? Хтось каже, що завершився сільськогосподарський сезон. Але Україна є урбанізованою, а першими на Майдани виходили молодь і середній клас, далекі від копання картоплі.

Можливо, в листопаді автократи впевнені, що люди вже готуються до зими, до свят, менше переймаються свободами. Але ж досвід мав навчити, що це не так.

Тим часом ми маємо в Україні найбільшу політичну кризу з часів лютого 2014.

Ця мультикриза складається з чотирьох: політична, корупційна, управлінська та безпекова.

Корупційний вимір зрозумілий. Зазначу лише, що коли друзі президента отримують можливість роздавати посади й контролювати потоки, вони не обмежаться однією галуззю – енергетикою. Я впевнений, ми дізнаємося новини і з інших сфер.

Політична криза полягає в тому, що суспільство втратило необхідний рівень довіри до влади. Соціологи кажуть, що рейтинг президента поки що не постраждав. Це ненадовго. Рівень втоми й зневіри надзвичайно високий. Розуміння, що тил в темряві, а фронт з меншим обсягом озброєння не через об'єктивні причини, а через крадіжку грошей друзями президента, прийде дуже скоро. Від любові до ненависті один крок.

Політична криза проявляється в недієздатності парламенту – в критичний момент, коли треба ухвалювати бюджет та євроінтеграційні закони, від яких залежить фінансування України.

Безпекова криза має два виміри. По-перше, слабкістю України вже скористалася росія, запустивши на чергове коло Віткофа-Дмітрієва (іноді здається, що це брати-близнюки).

По-друге, під товстим шаром корупції виявилася державна зрада: росія систематично користувалася корумпованістю друзів президента, щоб розставити на ключові посади своїх людей. На даний момент ми бачимо їх у сфері ядерної безпеки, вони сприяли захопленню атомної станції. По мірі розгортання корупційної кризи випливуть й інші факти державної зради.

Значно менше сказано про управлінську кризу, а вона мене лякає трохи більше. Відома теорема кібернетики стверджує, що занадто спрощена система управління призведе до колапсу тієї складної системи, якою вона керує. В практичному житті це втілюється в ситуаціях, коли величезною кількістю проблем ніхто не займається, бо вони не проходять через вузький вхідний канал керуючої системи. Коли ніхто нічим не керує, в багатьох випадках система виїде на зусиллях активних громадян. В багатьох, але не в усіх. Додайте до цього тихий страйк бюрократів, які не можуть нормально працювати в умовах політичної кризи, бо не знають, за що їх покарають, а за що винагородять.

Останній параграф я переписав тричі, прибравши все, що може вас занадто сильно налякати. Але, повторюся, управлінська криза мене лякає більше. Тож я про неї ще писатиму. Можливо, вже не обираючи слів.

В умовах такої мультикризи найгірше – це робити вигляд, що нічого не сталося.

Майданами не можна керувати державою, сказав вчора Мирослав Маринович, бо майдани – це ознака, що щось не так, і ми маємо зробити, щоб вони були непотрібні.

Закликаю всіх політиків докластися до того, щоб наступний Майдан був не потрібен.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) революція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День гідності та свободи відзначається щорічно 21 листопада
День гідності і свободи: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:00
Олена Зеленська: «Коли Росія вкотре намагається переписати історію й викреслити з неї Україну, праця професора Грушевського – знову на захисті фактів та історичної правди»
Як розповідати про Русь в музеях? До дискусії обов'язково треба запросити Олену Зеленську
10 листопада, 21:00
У одній із стрічок, що має виготовити канал «1+1», покажуть анексію Криму
Держава замовила патріотичне кіно про війну в олігархів Пінчука і Коломойського
2 листопада, 14:17
Київ став першим містом у тодішній Російській імперії, де запустили лінію електричного трамвая, але будівництво метро сильно відставало
65 років Київському метро. Історики нагадали, через кого проєкт загальмувався на пів століття
9 листопада, 12:31
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про суттєве підвищення щомісячних доплат до пенсії для непрацездатних членів родин Героїв Небесної Сотні
Уряд підвищив виплати родинам Героїв Небесної Сотні
Вчора, 05:18
Володимир та Олена Зеленські встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 12:55

Валерій Пекар

Майдани. Чому саме листопад?
Майдани. Чому саме листопад?
Кінець російської імперії як шанс на чистіший світ
Кінець російської імперії як шанс на чистіший світ
Війна переходить у нову фазу: який сценарій чекає Україну
Війна переходить у нову фазу: який сценарій чекає Україну
Чому одні країни підтримують Україну, а інші ні?
Чому одні країни підтримують Україну, а інші ні?
Війна скоро завершиться. Чому це шкідливий наратив?
Війна скоро завершиться. Чому це шкідливий наратив?
Чим проєвропейські політики краще за проросійських?
Чим проєвропейські політики краще за проросійських?

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua