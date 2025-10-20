Головна Думки вголос Валерій Пекар
search button user button menu button
Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Війна переходить у нову фазу: який сценарій чекає Україну

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США не стануть і ворогами України, адже критична маса виборців нинішньої адміністрації підтримує Україну
фото: depositphotos.com

У нас лише три ймовірних сценарії

Щоб читати новини, не зачаровуючись і не розчаровуючись, варто знати систему координат, в якій відбуваються поточні події. Наша система координат на малюнку.

Війна переходить у нову фазу: який сценарій чекає Україну фото 1

З цього випливає, що у нас лише два ймовірних сценарії – «Перемога бджіл над ведмедем» та «Гнила угода». Давайте розберемося.

Сценарій «Перемога і сталий мир» малоймовірний і залежить не від нас: щоб він реалізувався, потрібно, аби США кардинально поміняли свою політику й поновили свої зобов'язання стосовно Європи. Цього не варто очікувати, бо американська політика загалом сформована довгими трендами, так само як і американська політика щодо Росії.

Аналогічно, малоймовірним є сценарій «Глобальний ДНР». Для цього треба, щоб Росії вдалося або кардинально прорвати фронт, або радикально розколоти українське суспільство, врешті захопивши Київ та посадивши тут Медведчука чи Януковича. Підстав для захоплення Києва на даний момент не передбачається жодних.

Так само нереальним є сценарій «Повтор 1917-1921», самовбивчий для Європи: заплатити українським суверенітетом, щоб Росія не чіпала Європу. Я не кажу «дурних нема», бо вони є, але їх невпливова меншість.

Отже, у нас лише три ймовірних сценарії. А насправді два, бо «Нестійка рівновага» аж надто нестійка та швидко переходить або ліворуч, або праворуч, або вгору. («Нестійка рівновага» – це підписання угоди в умовах, коли жодна угода нічого не варта й її ніхто не збирається виконувати, тож це ненадовго.)

Тепер давайте розберемося з двома ймовірними сценаріями.

Нагадаю: Бджоли перемагають ведмедя попри байдужість США за рахунок трьох факторів: українська інноваційність і стійкість, європейська коаліція рішучих, слабкість російської економіки. Всі передумови є, але щоб втілити цей сценарій, нам потрібні термінові суттєві зміни в усіх сферах життя: в управління Силами оборони, в економіці, в державній службі тощо. Маємо всі шанси стати вуликом бджіл (тому цей сценарій залишається ймовірним), але я не бачу в політичних еліт особливого настрою щось змінювати.

Тож залишається найбільш імовірний сценарій «Гнила угода». Він є інерційним сценарієм, тобто таким, що втілюється інерційним ходом, самотоком, в умовах, коли всі ключові гравці роблять все те саме, що й завжди. Тут важливим фактором є умови Гнилої угоди: чи вона включає неприйнятні для України речі, як-от офіційне визнання окупованих територій російськими, обмеження Сил оборони, повернення в Україну російської агентури тощо, а чи просто маємо заморожений конфлікт без неприйнятних умов. Ми мусимо наполягати на м’якій угоді й відкидати умови жорсткої (кажуть, саме це сталося під час останньої українсько-американської зустрічі).

Ось такий сценарний простір, тож не варто зачаровуватися словами Трампа, щоб потім розчаровуватися черговий раз (здається, вже восьмий?). США не стануть друзями України, принаймні в цьому політичному циклі (а скоріш за все, й у наступному, під час президентства Дж Ді Венса), бо Україна заважає США реалізувати дві головні стратегічні цілі – зберегти росію від колапсу, щоб її не забрав Китай, та послабити Європу.

Так само США не стануть і ворогами України, адже критична маса виборців нинішньої адміністрації підтримує Україну, бо ж ми Давид проти Ґоліафа. Іншими словами, не варто очікувати жодних змін американської політики – натомість будуть регулярні зміни американської риторики, які розгойдуватимуть тих із нас, хто захоче влізти на ці емоційні гойдалки. Не раджу.

Що нам робити? Війна перейшла в ту фазу, коли все більшій кількості людей стає очевидним, що вона не триватиме вічно. Хтось посиплеться першим, хтось другим – цей другий і буде переможцем.

Долучайтеся до оборони країни – службою, часом (волонтерством), грошима, кров’ю тощо. Не піддавайтеся на російську пропаганду, тим більше не поширюйте її (це ви точно можете зробити, навіть якщо не маєте можливості служити, волонтерити чи донатити). Так само ви можете перейти на українську й споживати українську культуру замість російської/радянської, навіть якщо нічим іншим не можете допомогти. Готуйтеся до важкої зими – тоді вона не буде важкою (і навпаки, якщо не готуватися, то буде дуже скрутно).

Тримайте дах і допомагайте тримати іншим.

Росіян більше, але в них все тримається на вертикалі, а будь-яка вертикаль врешті ламається. Нас менше, але ми горизонтальні й згуртовані, в цьому наша сила.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай Україна конфлікт війна США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїльські війська заявили, що бойовики обстріляли їх з РПГ та вели снайперський вогонь
У Секторі Гази порушено режим припинення вогню
Вчора, 15:58
Нейт Венс підкреслює, що майже всі історії про російську поведінку звучать однаково
«Росіяни скажуть приємне в обличчя, а потім обдурять», – брат Венса
17 жовтня, 11:59
Трамп: США встановили контроль над морем і розглядають сухопутні операції проти наркокартелів у Венесуелі
Трамп не виключив сухопутних ударів по наркокартелях у Венесуелі
16 жовтня, 02:29
Атіс Клімовичс: Я бачив тіла чеченських бійців, які москалі підкинули під мечеть
Іноземний воєнкор розказав, що спільного він побачив у Бучі і в Чечні 30 років тому
14 жовтня, 05:00
Трамп прибув на мирний саміт у Єгипет, присвячений завершенню війни в Газі
Трамп прибув на мирний саміт у Єгипет, присвячений завершенню війни в Газі
13 жовтня, 18:19
У США на військовому заводі стався вибух: є загиблі та зниклі безвісти (відео)
У США на військовому заводі стався вибух: є загиблі та зниклі безвісти (відео)
10 жовтня, 19:51
Рябков назвав діяльність європейців нібито «деструктивною»
Кремль назвав нову причину відтермінування мирних переговорів
8 жовтня, 16:04
ЄС планує власну платформу ШІ
Financial Times: ЄС скорочує залежність від США та Китаю у сфері ШІ
6 жовтня, 15:05
Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі 23 вересня 2025 року
Від Трампа такого не очікували. Що ж сталося?
24 вересня, 10:39

Валерій Пекар

Війна переходить у нову фазу: який сценарій чекає Україну
Війна переходить у нову фазу: який сценарій чекає Україну
Чому одні країни підтримують Україну, а інші ні?
Чому одні країни підтримують Україну, а інші ні?
Війна скоро завершиться. Чому це шкідливий наратив?
Війна скоро завершиться. Чому це шкідливий наратив?
Чим проєвропейські політики краще за проросійських?
Чим проєвропейські політики краще за проросійських?
Хто кидає виклик світовому порядку
Хто кидає виклик світовому порядку
Скандал в Українському католицькому університеті. Давайте розбиратися
Скандал в Українському католицькому університеті. Давайте розбиратися

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Сьогодні, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua