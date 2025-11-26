Головна Думки вголос Валерій Пекар
Валерій Пекар

Україна неспроможна до державності? Розбираємо по пунктах

фото: kyivcity.gov.ua

Українська державність переживе всіх тих, хто пише про її кінець

У мене в стрічці пачка постів про те, що Україна в черговий раз довела свою неспроможність до державності.

O, really?

Антикорупційні органи спіймали корупціонерів, справа йде в суд, все відбувається під пильним контролем парламентської слідчої комісії та профільного парламентського комітету, а незалежні медіа тримають громадян в курсі – це так виглядає неспроможність до державності?

Сили оборони чотири роки ведуть повномасштабну війну проти переважних сил ворога, а тим часом оборонна промисловість тримає захмарний темп інновацій – це так виглядає неспроможність до державності?

В умовах великої війни нема продуктових талонів, а курс валюти тримається – це так виглядає неспроможність до державності?

Країна веде дипломатичну роботу на всіх можливих напрямках, досягаючи щодня результатів – це так виглядає неспроможність до державності?

Попри масштабну політичну кризу всі органи виконавчої влади та місцевого самоврядування працюють – це так виглядає неспроможність до державності?

А я думав, що неспроможність до державності – це навпаки, безкарна корупція, розвалена армія, голод, гіперінфляція, дипломатичний вакуум, параліч всіх органів влади.

Не знаю, що буде через 100 років, бо темп змін у світі прискорюється. Але те, що українська державність переживе всіх тих, хто пише про її кінець, це безсумнівно.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
