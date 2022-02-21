Білий дім назвав умову для зустрічі Байдена та Путіна

Байден і Путін погодилися на участь у саміті з питань безпеки

Президент США готовий розмовляти з Путіним щодо України у будь-якому форматі

Президент США Джо Байдена зустрінеться з очільником РФ Володимиром Путіним, якщо не станеться повномасштабного вторгнення до України. Такаж умова названа для зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Вона нагадала, що Джо Байден неодноразово давав зрозуміти, що Сполучені Штати прагнуть продовжувати дипломатію до моменту початку вторгнення.

«Держсекретар Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Сергій Лавров мають зустрітися пізніше цього тижня в Європі за умови, що Росія не продовжить військові дії.

Після цієї зустрічі президент Джо Байден загалом погодився на зустріч з Путіним, але знову ж таки, якщо не станеться подальшого вторгнення. Ми завжди готові до дипломатії», – наголосила прессекретарка Білого дому.

Водночас Джен Псакі додала, що США готові застосувати швидкі та тяжкі санкції, якщо Росія замість дипломатії обере війну.

«Зараз, схоже, Росія продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну», – сказала представниця Білого дому.

При чому держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Джо Байден готовий розмовляти із Путіним щодо ситуації навколо України у будь-якому форматі та у будь-який час, якщо це допоможе запобігти війні.

За його словами, США продовжать свої зусилля, щоб спробувати переконати Кремль відмовитись від вторгнення в Україну.

«Ми вважаємо, що президент Путін ухвалив рішення, але поки танки справді не покотяться, а літаки не полетять, ми використовуватимемо будь-яку можливість щохвилини, щоб подивитися, чи зможе дипломатія все ще відмовити президента Путіна», – наголосив держсекретар США.

Про готовність Джо Байдена зустрітися для переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним стало відомо 19 лютого.

Зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим запланована на 24 лютого.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон організовує проведення саміту Путіна та Байдена.

Напередодні Байден провів засідання Ради нацбезпеки щодо ситуації в Україні.

Згідно з даними розвідки США, 75% бойових підрозділів РФ готові до наступу. Також ЗМІ оприлюднили інформацію, що російське командування отримало наказ про напад на Україну.

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