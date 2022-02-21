  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Білий дім назвав умову для зустрічі Байдена та Путіна

    Байден і Путін погодилися на участь у саміті з питань безпеки - Білий дім назвав умову для зустрічі Байдена та Путіна
    Байден і Путін погодилися на участь у саміті з питань безпеки
    фото: сайт Кремля

    Президент США готовий розмовляти з Путіним щодо України у будь-якому форматі

    Президент США Джо Байдена зустрінеться з очільником РФ Володимиром Путіним, якщо не станеться повномасштабного вторгнення до України. Такаж умова названа для зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

    Вона нагадала, що Джо Байден неодноразово давав зрозуміти, що Сполучені Штати прагнуть продовжувати дипломатію до моменту початку вторгнення.

    «Держсекретар Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Сергій Лавров мають зустрітися пізніше цього тижня в Європі за умови, що Росія не продовжить військові дії.

    Після цієї зустрічі президент Джо Байден загалом погодився на зустріч з Путіним, але знову ж таки, якщо не станеться подальшого вторгнення. Ми завжди готові до дипломатії», – наголосила прессекретарка Білого дому.

    Водночас Джен Псакі додала, що США готові застосувати швидкі та тяжкі санкції, якщо Росія замість дипломатії обере війну.

    «Зараз, схоже, Росія продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну», – сказала представниця Білого дому.

    При чому держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Джо Байден готовий розмовляти із Путіним щодо ситуації навколо України у будь-якому форматі та у будь-який час, якщо це допоможе запобігти війні.

    За його словами, США продовжать свої зусилля, щоб спробувати переконати Кремль відмовитись від вторгнення в Україну.

    «Ми вважаємо, що президент Путін ухвалив рішення, але поки танки справді не покотяться, а літаки не полетять, ми використовуватимемо будь-яку можливість щохвилини, щоб подивитися, чи зможе дипломатія все ще відмовити президента Путіна», – наголосив держсекретар США.

    Про готовність Джо Байдена зустрітися для переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним стало відомо 19 лютого.

    Зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим запланована на 24 лютого.

    Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон організовує проведення саміту Путіна та Байдена.

    Напередодні Байден провів засідання Ради нацбезпеки щодо ситуації в Україні.

    Згідно з даними розвідки США, 75% бойових підрозділів РФ готові до наступу. Також ЗМІ оприлюднили інформацію, що російське командування отримало наказ про напад на Україну.

    Читайте також:

    Теги: МЗС Росія дипломатія США Джозеф Байден санкції Путін Сергій Лавров Україна президент Вашингтон Ентоні Блінкен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білий дім назвав умову для зустрічі Байдена та Путіна