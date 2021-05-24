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    Думки вголос

    Інцидент з літаком Ryanair: пілоти до останнього тягнули до Вільнюсу

    • Вадим Лукашевич

      Експерт з бойової ефективності авіаційних комплексів

    •  glavcom.ua
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    Інцидент з літаком Ryanair: пілоти до останнього тягнули до Вільнюсу

    У винищувача був дозвіл на використання зброї?

    Мовою оригіналу

    Чтобы было окончательно ясно – пилоты принужденного к посадке в Беларуси самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу. Им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя, когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут лету (73 км), а до литовской границы всего 30 км.

    Обратите внимание на данные FlightRadar по предыдущим рейсам – пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров до Вильнюса, но в этот раз (синяя траектория сегодняшнего рейса ATH-VNO Ryanair) пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, т.е. фактически УХОДИЛИ ОТ ПРЕСЛЕДОВАВШЕГО их истребителя, и повернули назад всего за две минуты до пересечения литовской границы

    Возьмусь утверждать, что у истребителя было разрешение на применение оружия, и абсолютно уверен, что экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя уведомления, что в случае неповиновения тот откроет огонь до выхода пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь літак Ryanair
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    Інцидент з літаком Ryanair: пілоти до останнього тягнули до Вільнюсу