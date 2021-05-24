Лукашенко перетворився на загальновизнаного міжнародного терориста

В цій ситуації підтримати Лукашенка може лише Путін

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Кушать подано!

Лукашенко – не только палач, но и дурак. Сам себя готовит к путинскому столу, солит и перчит. Захват самолета с Протасевичем делает Луку в глазах всего мира не только «последним диктатором Европы», но и общепризнанным международным террористом.

А это намного опаснее. Даже для китайских друзей он становится токсичным. А для европейцев, он теперь – просто особо опасный преступник, которого надо как можно скорее обезвредить.

В этой ситуации поддержать его может только Путин. Но какой ценой. Поддержит, а затем окончательно проглотит вместе с Беларусью.

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Джерело: блог Ігора Ейдмана

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