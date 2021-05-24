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    Думки вголос

    Лукашенко перетворився на загальновизнаного міжнародного терориста

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
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    Лукашенко перетворився на загальновизнаного міжнародного терориста

    В цій ситуації підтримати Лукашенка може лише Путін

    Мовою оригіналу

    Кушать подано!

    Лукашенко – не только палач, но и дурак. Сам себя готовит к путинскому столу, солит и перчит. Захват самолета с Протасевичем делает Луку в глазах всего мира не только «последним диктатором Европы», но и общепризнанным международным террористом.

    А это намного опаснее. Даже для китайских друзей он становится токсичным. А для европейцев, он теперь – просто особо опасный преступник, которого надо как можно скорее обезвредить.

    В этой ситуации поддержать его может только Путин. Но какой ценой. Поддержит, а затем окончательно проглотит вместе с Беларусью.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко
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    Лукашенко перетворився на загальновизнаного міжнародного терориста