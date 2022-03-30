Без нафтового ембарго ми не переможемо Путіна

Жодна з санкцій не створює серйозну загрозу режиму в перспективі 1-2 років

Інститут майбутнього зробив аналіз всіх санкцій, які були введені проти РФ за місяць війни.

Якщо коротко: без нафтового ембарго чи різкого падіння на нафту Путіну, на жаль, в короткостроковій перспективі, особливо нічого не загрожує.

Санкції мають критичні наслідки з погляду рівня та якості життя в РФ найближчі 10 років

Відсутність перспективи, можливості реалізації свого життєвого потенціалу, необхідність виживати замість побудови планів на майбутнє та розвитку, – все це ставить під велике питання доцільність життя в Росії у горизонті 5-10-20 років і робить як ніколи актуальним питання про еміграцію.

Резюмуючи цей висновок однією фразою, можна сказати, що «Володимир Путін вкрав у росіян майбутнє».

Однак реалізація описаних факторів матиме довгостроковий тренд. Жоден з них не створює серйозну загрозу режиму в перспективі 1-2 років.

За нашими оцінками, економічна та фінансова система найближчі 1-1,5 роки не розваляться (якщо не буде критичного падіння цін на нафту або повного ембарго)

Ресурсна база буде підкріплюватись доходами нафтогазового сектору та іншим незабороненим експортом. Фінансування національних програм та видатків бюджету буде здійснюватися у т.ч. за рахунок емісії.

Терміни економічного краху Росії залежать насамперед від дій західного світу та Китаю. Критичними є санкції щодо експорту нафти, меншою мірою – газу з Росії, а також допомога, яку може надати або не надати Китай.

Головна ціль наших дипломатичних зусиль в війні з РФ звужується до двох пунктів: нафтове ембарго та постачання тяжкої зброї.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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