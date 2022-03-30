  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Вадим Денисенко
рус
    Думки вголос

    Без нафтового ембарго ми не переможемо Путіна

    • Вадим Денисенко

      Директор Українського інституту майбутнього

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поки Газпром отримує гроші з-за кордону, путінський режим триматиметься на плаву - Без нафтового ембарго ми не переможемо Путіна
    Поки Газпром отримує гроші з-за кордону, путінський режим триматиметься на плаву
    фото з відкритих джерел

    Жодна з санкцій не створює серйозну загрозу режиму в перспективі 1-2 років

    Інститут майбутнього зробив аналіз всіх санкцій, які були введені проти РФ за місяць війни.

    Якщо коротко: без нафтового ембарго чи різкого падіння на нафту Путіну, на жаль, в короткостроковій перспективі, особливо нічого не загрожує.

    Санкції мають критичні наслідки з погляду рівня та якості життя в РФ найближчі 10 років

    Відсутність перспективи, можливості реалізації свого життєвого потенціалу, необхідність виживати замість побудови планів на майбутнє та розвитку, – все це ставить під велике питання доцільність життя в Росії у горизонті 5-10-20 років і робить як ніколи актуальним питання про еміграцію.

    Резюмуючи цей висновок однією фразою, можна сказати, що «Володимир Путін вкрав у росіян майбутнє».

    Однак реалізація описаних факторів матиме довгостроковий тренд. Жоден з них не створює серйозну загрозу режиму в перспективі 1-2 років.

    За нашими оцінками, економічна та фінансова система найближчі 1-1,5 роки не розваляться (якщо не буде критичного падіння цін на нафту або повного ембарго)

    Ресурсна база буде підкріплюватись доходами нафтогазового сектору та іншим незабороненим експортом. Фінансування національних програм та видатків бюджету буде здійснюватися у т.ч. за рахунок емісії.

    Терміни економічного краху Росії залежать насамперед від дій західного світу та Китаю. Критичними є санкції щодо експорту нафти, меншою мірою – газу з Росії, а також допомога, яку може надати або не надати Китай.

    Головна ціль наших дипломатичних зусиль в війні з РФ звужується до двох пунктів: нафтове ембарго та постачання тяжкої зброї.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: нафта росія окупанти газ санкції війна ембарго путін фінансування Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олеся Яхно
    Олеся Яхно

    Кандидат політичних наук

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Микола Бєлєсков
    Микола Бєлєсков

    Головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Олександр Михельсон
    Олександр Михельсон

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Без нафтового ембарго ми не переможемо Путіна