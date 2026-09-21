Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп розповів про катастрофічні наслідки війни для Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Трамп розповів про катастрофічні наслідки війни для Росії
Президент США заявив, що наслідки бойових дій відчуває весь світ
фото: Reuters

Президент США заявив про проблеми російської нафтопереробки та закликав припинити війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна проти України завдала Росії серйозних проблем із нафтопереробною промисловістю. За його словами, Москва втратила контроль над частиною своєї нафтопереробки через бойові дії, повідомляє «Главком».

«Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною промисловістю через війну з Україною», – заявив Трамп. Американський президент також назвав війну «безглуздою та нескінченною» і закликав її припинити. Він заявив, що наслідки бойових дій відчуває весь світ.

«Цю безглузду та нескінченну війну з Україною необхідно припинити. Весь світ страждає від того, що щомісяця гинуть 25 000 людей, переважно солдати. Як шкода!» – сказав Трамп.

Водночас Трамп не уточнив, які саме показники російської нафтопереробки він має на увазі. Його слова пролунали на тлі серії українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Зокрема, у ніч проти 20 вересня було атаковано Московський нафтопереробний завод. Український Генштаб повідомив про ураження трьох виробничих установок підприємства. Після атаки на території НПЗ виникла пожежа.

Раніше Reuters повідомляв, що через удари безпілотників два великі російські НПЗ – у Сизрані та Саратові – зупинили переробку. За даними джерел агентства, на Сизранському заводі було пошкоджено основну установку первинної переробки, яка забезпечувала близько 71% потужності підприємства.

Проблеми російської нафтопереробки вже позначилися і на паливному ринку. Reuters зазначає, що у вересні половина з шести найбільших російських НПЗ, які виробляють дизельне пальне, скоротила виробництво або зупинилася. На цьому тлі Росія запроваджувала обмеження на експорт пального.

Трамп закликав Москву та Київ припинити бойові дії, наголосивши, що тривала війна має наслідки не лише для безпосередніх учасників конфлікту, а й для світового енергетичного ринку.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп війна росія нафта Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стефанчук готовий зустрітися із угорськими посадовцями на Закарпатті
Петер Мадяр проігнорував Карпатський форум. Стефанчук пояснив, що відбувається між Україною та Угорщиною
19 вересня, 17:52
Росія скоротила кількість атак, але тривоги не припинилися
Кількість тривог зменшилася? Чи справді Путін взяв тимчасову паузу на час виборів
18 вересня, 14:53
Союзник Росії залучив до маневрів механізовані та танкові батальйони
Білорусь стягнула війська до «ахіллесової п’яти» НАТО
17 вересня, 08:11
Після ударів 11 і 27 серпня підприємство досі не відновило виробництва
Росіяни втретє за місяць атакували балістикою «Запоріжсталь»
12 вересня, 16:50
Росія одночасно витрачає значні ресурси на військові потреби і стикається з мобілізаційними втратами
Путін вигадав, де знайти нову робочу силу замість ліквідованих на війні росіян
9 вересня, 18:54
Генсек НАТО Марк Рютте закликав країни НАТО збільшити підтримку України
«Зволікання коштують життів»: Генсек НАТО звернувся до союзників України
8 вересня, 19:08
Російські ЗМІ вже трактують такий крок Кремля, як натяк на непохитність російського диктатора в питанні мирних переговорів
Представників Трампа повели на обід в ресторан з цинічною вивіскою
5 вересня, 17:47
Йдеться не лише про попередження про небезпеку, а й про джерело інформації
Новий застосунок на базі «Дії» інформуватиме про повітряні загрози
4 вересня, 02:22
Стефанчук: Мені разом з керівником апарату нашої команди довелося винести цей прапор з будівлі парламенту тимчасово
Прапор незалежності був у рюкзаку. Стефанчук розповів цікавий факт про перші дні війни
25 серпня, 02:59

Політика

Трамп розповів про катастрофічні наслідки війни для Росії
Трамп розповів про катастрофічні наслідки війни для Росії
Китай підтвердив перший за 11 років державний візит Сі Цзіньпіна до США
Китай підтвердив перший за 11 років державний візит Сі Цзіньпіна до США
Кремль повідомив про ситуацію з переговорами України, Росії та США
Кремль повідомив про ситуацію з переговорами України, Росії та США
Партія «Яблуко» несподівано пройшла до облдуми в єдиному регіоні Росії
Партія «Яблуко» несподівано пройшла до облдуми в єдиному регіоні Росії
Канцлер Німеччини назвав «катастрофою» поразку своєї партії на виборах
Канцлер Німеччини назвав «катастрофою» поразку своєї партії на виборах
Глава МЗС Польщі розкрив, чим особисто пригрозив Росії у разі нападу на НАТО
Глава МЗС Польщі розкрив, чим особисто пригрозив Росії у разі нападу на НАТО

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
197K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
145K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua