Трамп розповів про катастрофічні наслідки війни для Росії

Президент США заявив про проблеми російської нафтопереробки та закликав припинити війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна проти України завдала Росії серйозних проблем із нафтопереробною промисловістю. За його словами, Москва втратила контроль над частиною своєї нафтопереробки через бойові дії, повідомляє «Главком».

«Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною промисловістю через війну з Україною», – заявив Трамп. Американський президент також назвав війну «безглуздою та нескінченною» і закликав її припинити. Він заявив, що наслідки бойових дій відчуває весь світ.

«Цю безглузду та нескінченну війну з Україною необхідно припинити. Весь світ страждає від того, що щомісяця гинуть 25 000 людей, переважно солдати. Як шкода!» – сказав Трамп.

Водночас Трамп не уточнив, які саме показники російської нафтопереробки він має на увазі. Його слова пролунали на тлі серії українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Зокрема, у ніч проти 20 вересня було атаковано Московський нафтопереробний завод. Український Генштаб повідомив про ураження трьох виробничих установок підприємства. Після атаки на території НПЗ виникла пожежа.

Раніше Reuters повідомляв, що через удари безпілотників два великі російські НПЗ – у Сизрані та Саратові – зупинили переробку. За даними джерел агентства, на Сизранському заводі було пошкоджено основну установку первинної переробки, яка забезпечувала близько 71% потужності підприємства.

Проблеми російської нафтопереробки вже позначилися і на паливному ринку. Reuters зазначає, що у вересні половина з шести найбільших російських НПЗ, які виробляють дизельне пальне, скоротила виробництво або зупинилася. На цьому тлі Росія запроваджувала обмеження на експорт пального.

Трамп закликав Москву та Київ припинити бойові дії, наголосивши, що тривала війна має наслідки не лише для безпосередніх учасників конфлікту, а й для світового енергетичного ринку.