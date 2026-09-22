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Зеленський пояснив, за яких умов Україна припинить бити по російських НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський пояснив, за яких умов Україна припинить бити по російських НПЗ
Зеленський: Україна не припинятиме удари по російських НПЗ, заводах та енергетичних об’єктах в односторонньому порядку
скріншот з відео

Володимир Зеленський вважає, що першим реальним кроком до завершення війни має стати двостороннє енергетичне перемир’я

Україна не припинятиме удари по російських нафтопереробних заводах, промислових підприємствах та об’єктах енергетики в односторонньому порядку. Про це заявив Володимир Зеленський, підкресливши, що дії українських сил є виключно дзеркальною відповіддю на російську агресію. Про це пише «Главком».

«Тому якщо ви хочете, щоб ми не відповідали на удари по дизельних НПЗ, заводах чи по енергетиці, нафті і таке інше – звісно, ми не будемо. Ми відповідаємо. Ми не хочемо цього, і я раджу не грати в цю гру. Він атакував нас – ми відповіли», – наголосив президент.

Коментуючи підсумки зустрічі з Дональдом Трампом у контексті можливих закликів Кремля утримуватися від атак під час проведення виборів у РФ, Зеленський зазначив, що подібних вимог до України не висувалося.

«Не звучало жодних прохань одностороннього порядку, щоб Україна зупинила удари. Навпаки, ми говоримо: а що ми можемо зробити з цією ситуацією? Ми говоримо про енергетичне перемир'я, принаймні, якщо ми не можемо зараз змусити Путіна закінчити війну», – заявив глава держави.

Зеленський заккликав не вірити заявам Володимира Путіна про нібито готовність до переговорного процесу, оскільки РФ продовжує масовані обстріли України. За словами українського лідера, першим реальним кроком до завершення війни має стати саме двостороннє енергетичне перемир’я.

Як відомо, Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах. 

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot. 

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США. 

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.

Теги: США Дональд Трамп росія путін Україна Володимир Зеленський

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