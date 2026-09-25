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Литва викликала представника посольства РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Литва викликала представника посольства РФ
МЗС Литви: Ми викликали представника посольства Росії, щоб висловити протест
фото: pixabay

«Ескалація триває, що відверто суперечить заявам Росії на Генеральній асамблеї ООН»

Сьогодні, 25 вересня, МЗС Литви викликало представника посольства Росії, щоб висловити протест проти російських авіаударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву відомства у соцмережі Х.

«Ми викликали представника посольства Росії, щоб висловити протест проти триваючих російських авіаційних бомбардувань цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні. Ескалація триває, що відверто суперечить заявам Росії на Генеральній асамблеї ООН про готовність до мирних переговорів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час чергової атаки на столицю росіяни завдали удару по Соломʼянському району Києва. Унаслідок обстрілу загинули люди. У мережі повідомляється, що імовірно, росіяни вдарили по бізнес-центру «‎Інком», де знаходиться провайдер Datagroup.

Також російські окупанти завдали удару по складських комплексах мережі McDonald’s у Броварському районі Київської області.

До слова, російська терористична армія атакувала автомобіль ДТЕК Одеські електромережі. Унаслідок цього один енергетик загинув, інший – отримав поранення.

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Теги: росія дипломатичний конфлікт Литва

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