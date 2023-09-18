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Вибори в Україні під час війни. Данілов вказав на російський слід

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вибори в Україні під час війни. Данілов вказав на російський слід
За словами секретаря РНБО, питанням виборів не можна легковажити
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов заявив, що тему виборів в Україні запустила Російська Федерація як інформаційно-психологічну операцію

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що тему виборів в Україні запустила Російська Федерація як інформаційно-психологічну операцію (ІПСО). Про це він сказав у ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Спочатку запустила ІПСО Російська Федерація, потім дехто із видань почав говорити, що це нібито вимога наших партнерів. Такої вимоги немає і не може бути, тому що, наголошую, у нас чітко прописані в законодавстві всі ці процеси. Як закінчиться війна, якщо не буде воєнного стану, тоді ми може про це починати говорити», – наголосив Данілов. 

За словами секретаря РНБО, питанням виборів не можна легковажити.

«Це дуже небезпечна річ. Ми не можемо гратися, тому що якщо в окопи будуть заходити агітатори, майте на увазі, що це може дуже драматично закінчитись для нашої країни», – наголосив Данілов.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба пояснював, чому в Україні складно провести вибори під час війни.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що балотуватиметься на другий термін у 2024 році, якщо вибори в Україні таки відбудуться.

Зокрема, у проєкті державного бюджету на 2024 рік не передбачено коштів на проведення виборів.

До слова, понад 100 громадських організацій підписали спільну заяву, в якій закликали українську владу не проводити вибори під час повномасштабної війни.

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Теги: Олексій Данілов РНБО росія вибори

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