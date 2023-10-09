Палестинці. Чи є така нація?

Арабська нація такий самий панарабський конструкт, який був популярний в другій половині двадцятого сторіччя серед панарабістів

Саме палестинці перші серед всіх інших арабських націй сформулювали принципи арабського націоналізму

Друзі! Оскільки мене питають у чаті чи є палестинці нацією, відповідаю, так, вони є нацією, оскільки вони самовизначилися як палестинці. Вони мають таку ідентичність. Це політична нація яка сформувалася впродовж двадцятого сторіччя не в останню чергу під впливом єврейського націоналізму. Саме палестинці перші серед всіх інших арабських націй сформулювали принципи арабського націоналізму (на початковому етапі) в період мандатної Палестини і принципи новітньої палестинської нації вже в процесі воєн починаючи з 1948 року.

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На протилежний аргумент, що мовляв вони не палестинці, а араби, відповім просто, росіяни вважають, що ми не українці, а росіяни.

Арабська нація такий самий панарабський конструкт, який був популярний в другій половині двадцятого сторіччя серед панарабістів. Такий самий конструкт є ісламська умма.

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Щоб бути більш зрозумілішим – це щось подібне до панславізму 19 сторіччя та приналежності до східного християнства для нашого регіону.