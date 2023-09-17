Орбан розраховував отримати Закарпаття

Лише перемога України поверне Орбана на маргінес політики

Орбан та його папуга Сіярто постійно повторюють, що ЄС, допомагаючи Україні у боротьбі з росією, – глобалізував війну.

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Ці покидьки дуже розраховували, що ми з ордою залишимось сам на сам, а вони, як союзники рашистів, отримають свій шмат нашої землі. І тепер крутяться, як вужі на сковорідці, шукаючи способи зруйнувати єдність Європи в підтримці України.

Орбан не розуміє, що поважати територіальну цілісність іншої держави – це ознака цивілізованої, демократичної країни, бо сам є копією Путіна й дивиться на чужі території, зокрема й українське Закарпаття, як наркоман на дозу.

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На жаль таке не лікується, й лише перемога України та поразка Росії поверне Орбана та інших путінських прихвоснів на маргінес політики, де їм і місце.