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Віктор Балога Народний депутат України

Орбан розраховував отримати Закарпаття

glavcom.ua
Орбан є копією Путіна
фото: euronews.com

Лише перемога України поверне Орбана на маргінес політики

Орбан та його папуга Сіярто постійно повторюють, що ЄС, допомагаючи Україні у боротьбі з росією, – глобалізував війну.

Ці покидьки дуже розраховували, що ми з ордою залишимось сам на сам, а вони, як союзники рашистів, отримають свій шмат нашої землі. І тепер крутяться, як вужі на сковорідці, шукаючи способи зруйнувати єдність Європи в підтримці України.

Орбан не розуміє, що поважати територіальну цілісність іншої держави – це ознака цивілізованої, демократичної країни, бо сам є копією Путіна й дивиться на чужі території, зокрема й українське Закарпаття, як наркоман на дозу.

На жаль таке не лікується, й лише перемога України та поразка Росії поверне Орбана та інших путінських прихвоснів на маргінес політики, де їм і місце.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Віктор Орбан Закарпаття путін Угорщина росія війна

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