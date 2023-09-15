Німецький генерал назвав нову дату завершення війни

Німеччина готова допомагати Україні, щонайменше, до 2032 року

Уряд та збройні сили Німеччини очікують, що війна в Україні триватиме до 2032 року. Про це заявив генерал-майор Бундесверу (збройні сили Федеративної Республіки Німеччина – «Главком»), голова ситуаційного центру по Україні в міноборони ФРН Крістіан Фройдінг. Про це пише австрійське видання Express.

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За його словами, влада і військові Німеччини налаштовуються на довгу війну і готові надавати довгострокову підтримку Києву.

«У Німеччині парламент надав військову підтримку нашим українським друзям до 2032 року. Ми готові надати довгострокову підтримку. І ми готові зробити час нашим союзником – а не зробити час союзником Путіна», – сказав Фройдінг, виступаючи на панельній дискусії Фонду Віктора Пінчука. За словами генерала, минулого помічника міністра оборони ФРН, перемогою України може вважатися лише вихід на кордони 1991 року з відвоюванням усіх анексованих Росією територій.

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«Це буде досягнуто, коли територія України буде відновлена ​​в кордонах 1991 року. Президент Зеленський уже казав: «Це наша Луганська область, це наш південь України, це наш Крим», – зазначив німецький генерал.

«Підтримка України має працювати навіть краще у майбутньому. Нам доведеться краще координуватися та прискорити виділення допомоги до досягнення повної перемоги», – цитує Фройдінга Express.

Як пише видання Express, війська Російської Федерації наразі контролюють близько 120-130 тис. квадратних кілометрів з 600 тис. квадратних кілометрів України – це площа розміром з дві території Австрії та Швейцарії.

З початку війни Німеччина надала Києву допомогу на 22 млрд євро, включаючи фінанси, гуманітарні вантажі та озброєння, такі як системи ППО та танки.

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У серпні міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер анонсував плани виділяти щороку по 5 млрд. євро для допомоги Києву.

Нагадаємо, генерал Крістіан Фройдінг раніше говорив про те, що українським збройним силам у контрнаступі загрожують подальші важкі бої і баланс сил у війні зараз приблизно «один до одного». За його словами, ЗСУ зараз ведуть найважчі бої по всій лінії фронту. Для успішного прориву їм потрібно створити серйозну перевагу в силі в одній точці в конкретний час.

До слова, 13 вересня Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги, який включає танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder. У рамках нового пакету допомоги Німеччини передала Україні не лише броньовану техніку, але й снаряди, набої та додатковий військовий транспорт.

Також депутати Бундестагу написали листа до канцлера Олафа Шольца й міністра оборони Бориса Пісторіуса з закликом передати Україні ракети Taurus. Про це повідомляє Taggeschau.

Напередодні наступного засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, яке відбудеться 19 вересня, депутати закликали про необхідність надати Україні подальші зобов'язання в оборонній боротьбі з Росією.

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