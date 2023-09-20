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Шойгу приїхав до Ірану: розвідка розкрила мету

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шойгу приїхав до Ірану: розвідка розкрила мету
фото з відкритих джерел

У світі залишилося не так багато країн, до яких може поїхати Шойгу та інші представники РФ

За версією Кремля, Сєргій Шойгу нібито поїхав до Ірану зміцнювати військове співробітництво. Проте українська розвідка назвала справжню причину візиту міністра оборони РФ. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Зазначається, що у світі залишилося не так багато країн, до яких може поїхати Шойгу та інші представники РФ.

Юсов нагадав, що зовсім нещодавно Росія була у G8, а представники Путіна могли відвідувати значно більшу кількість країн. А тепер представників Кремля пускають у Білорусь, Іран та Північну Корею.

За даними розвідки, голова міноборони країни-агресорки проситиме Тегеран про допомогу. Росія розуміє, що їй буде бракувати власних потужностей та запасів для продовження масштабної війни проти нашої держави.

Представник ГУР також не підтвердив інформацію про отримання Росією балістичних ракет від Ірану. Він наголосив, що наразі таких даних немає.

Нагадаємо, 17 вересня лідер Північної Кореї, Кім Чен Ин, зустрівся з міністром оборони Росії, Сергієм Шойгу, у рамках своєї поїздки по Далекому Сходу Російської Федерації. Під час цієї зустрічі вони обговорили питання щодо посилення військової співпраці між обома країнами.

Теги: Сергій Шойгу Іран росія

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