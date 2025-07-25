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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Набу-скандал. Підсумки протестів біля театру Франка

glavcom.ua
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фото: zn.ua

Все, що робиться, як карнавал в Києві чи Львові має свій некарнавальний відгук на фронті

Сьогодні всі святкуватимуть свою перемогу. Бо перемога - це, перш за все перемога в твоїй інформаційній бульбашці. Так було завжди, а в інформаційну епоху - це головне правило боротьби.

• 1 •

Після того, як Рада прийме оновлений закон про антикорупційні органи, ми повернемося до попереднього stattus-quo, де більше 70% українців вважають, що головна проблема це корупція, а НАбУ, САП та ВАКС не довіряє 62-64%. Іншими словами в питанні боротьби з корупцією нічого не зміниться. Мій дід, випиваючи горілку казав: «не вона мене, а я іі». Це краща метафора продовження боротьби з корупцією.

• 2 •

Логічно було б хоч зімітувати (і владі, і опозиції і антикорупціонерам, які в опозиції до всіх) бажання змінити цей самий stattus quo. Але цього ніхто навіть не спробує зробити. Бо це вихід із зони комфорту.

• 3 •

Пару тижнів тому Оксана Забужко писала про провину нашого покоління. Якщо справді почати думати про провину нашого покоління, то вона полягає в тому, що у нас виросло ціле покоління, яке не уявляє собі вирішення внутрішніх проблем без майдану і зовнішніх арбітрів. Якщо б мене спитали, що треба вчити в Трускавецький університетах, то я б відповів: історію Мексики. Там уже двісті років все вирішується революціями і, інколи, зовнішньою допомогою. Але парарлельно, варто було б задуматися над тим, як створити договір еліт про незмінні правила гри, бодай на 20-30 років.

• 4 •

Просто інформаційне спостереження: влада вчисту програла всі соцмережі. Ставка на телеграм виявилася не такою ефективною, як це здається на перший погляд. Власне звільнення Зарівноі, схоже один із наслідків швидкого аналізу над помилками. Але політичним партіям, я точно порекомендував би зробити глибинний аналіз того, як відбулися останні протести і як в нинішніх умовах працюють інформаційні джерела.

• 5 •

Логіка виборів, яка домінує в нашому політичному житті нікуди не поділася. А це означає, що турбулентність буде наростати, якщо не відбудеться конструктивний діалог в суспільстві по базовим больовим точкам. Спойлер: це майже неможливо (пояснення в п.2).

І найголовніше: все, що робиться, як карнавал в Києві чи Львові має свій некарнавальний відгук на фронті.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: закон скандал НАБУ САП корупція в Україні

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