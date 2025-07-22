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Україна втратить фінансування через обмеження повноважень НАБУ? Заява Єврокомісії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна втратить фінансування через обмеження повноважень НАБУ? Заява Єврокомісії
Посадовець зазначив, що Євросоюз стурбований останніми кроками України стосовно НАБУ та САП
фото з відкритих джерел

За словами речника Єврокомісії, фінансова підтримка ЄС залежить від прогресу в демократичному врядуванні

Європейський Союз поки не розглядає призупинення фінансової підтримки Україні попри стурбованість діями влади щодо Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Єврокомісії Гійома Мерсьє, якого цитує «Європейська правда».

Мерсьє пояснив, що існують механізми контролю та системи ухвалення рішень щодо фінансування, які можуть бути залучені в разі потреби. «Наразі це питання не обговорюється. Побачимо, чи ми взагалі колись до цього дійдемо», – каже він.

Як відомо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. 

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом не підписувати законопроєкт №12414, ухвалений сьогодні у Верховній Раді. За словами Кривоноса, цей документ фактично переводить діяльність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у залежний режим.

Кривонос заявив під час пресбрифінгу: «Дві незалежні інституції – НАБУ і САП фактично повністю переводяться в залежний режим. Ми виступаємо категорично проти цього. Зараз іще є підпис президента України і ми просимо не підписувати цей законопроект, повернути його з відповідним вето».

Як зазначає нардепка Анастасія Радіна, правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями:

  • бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
  • надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ;
  • передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам;
  • передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

Законопроєкт №12414 було зареєстровано 16 січня 2025 року. Водночас НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

До слова, після раптових обшуків у НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які відбулися 21 липня, в українському політикумі почали курсувати версії про те, що наступним етапом стане переформатування роботи правоохоронних органів. Співрозмовники «Главкома» у парламенті та силових органах припускають, що влада «елегантним способом» може, наприклад, об’єднати НАБУ і БЕБ в один орган.

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Теги: НАБУ Єврокомісія фінансування

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