НАБУ-скандал. Зеленський вперше прокоментував мітинги

Зеленський: Україна – це люди, які небайдужі

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував мітинги, що проходять у різних містах України на підтримку НАБУ та САП. Про це президент сказав у вечірньому зверненні, передає «Главком».

Як відомо, сьогодні у багатьох містах України продовжились протести. Мітингувальники вимагають накласти вето на закон №12414, що обмежує повноваження НАБУ та САП.

У вечірньому зверненні президент Зеленський вперше відреагував на протести, що тривають вже третій день в Україні.

Президент сказав: «Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України. Дякую вам!».

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Тоді президент Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Як повідомляє «Главком», про це свідчить картка законопроєкту.

Того дня у багатьох містах України пройшли акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту.

Вже 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів. Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».