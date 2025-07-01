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На Вінниччині медпрацівники і посадовці стали фейковими інвалідами? СБУ затіяла перевірку

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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На Вінниччині медпрацівники і посадовці стали фейковими інвалідами? СБУ затіяла перевірку
Слідство просить Інститут МОЗ скасувати псевдогрупи інвалідності
колаж: glavcom.ua

Медичні справи окремих осіб буде направлено на перевірку до Інституту МОЗ у Дніпрі

Управління Служби безпеки у Вінницькій області отримало тимчасовий доступ до медичних справ низки осіб, яких підозрюють в одержанні фейкових груп інвалідності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

Ідеться про 24 людини, які є інвалідами другої та третьої груп. Частина з них оформила відповідні документи під час воєнного стану, а деякі ще й примудрилися отримати довічно групу інвалідності.

За даними досудового розслідування, на Вінниччині викрито протиправний механізм отримання безпідставних позитивних висновків МСЕК під час первинних оглядів та переоглядів військовозобов’язаних осіб, у тому числі з-поміж медичних працівників та посадових осіб місцевих закладів охорони здоров’я.

Слідство підозрює: групи інвалідності оформлялися ймовірно за гроші з метою відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та виїзду за кордон. Також правоохоронців припускають, що до цієї «схеми» можуть бути причетні окремі члени МСЕК.

На Вінниччині медпрацівники і посадовці стали фейковими інвалідами? СБУ затіяла перевірку фото 1
витяг із судового реєстру

Після вилучення копій медичних справ людей з інвалідністю співробітники СБУ планують звернутися до державної установи «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України» (Дніпро) з метою перевірки обґрунтованості надання групи інвалідності. Якщо ж спеціалісти з Дніпра виявлять порушення, слідство просить скасувати групи інвалідності.

Кримінальне провадження розслідується за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (ч. 1 статті 114-1 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання від п’яти до восьми років тюрми.

Як повідомляв «Главком», головний лікар Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи у 2014-2015 роках Валентин Фіщук раніше заявляв, що «групи інвалідності оформили собі працівники і керівництво Вінницької обласної ради і Вінницької облдержадміністрації, які працювали у різні часи».

Нагадаємо що, 4 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої інстанції від 15 травня, якою продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишній голові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі до 13 липня. Водночас визначено грошову заставу як альтернативу у розмірі 112 млн грн. 

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Теги: Вінниччина СБУ МСЕК корупція в Україні

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