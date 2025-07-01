На Вінниччині медпрацівники і посадовці стали фейковими інвалідами? СБУ затіяла перевірку

Медичні справи окремих осіб буде направлено на перевірку до Інституту МОЗ у Дніпрі

Управління Служби безпеки у Вінницькій області отримало тимчасовий доступ до медичних справ низки осіб, яких підозрюють в одержанні фейкових груп інвалідності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

Ідеться про 24 людини, які є інвалідами другої та третьої груп. Частина з них оформила відповідні документи під час воєнного стану, а деякі ще й примудрилися отримати довічно групу інвалідності.

За даними досудового розслідування, на Вінниччині викрито протиправний механізм отримання безпідставних позитивних висновків МСЕК під час первинних оглядів та переоглядів військовозобов’язаних осіб, у тому числі з-поміж медичних працівників та посадових осіб місцевих закладів охорони здоров’я.

Слідство підозрює: групи інвалідності оформлялися ймовірно за гроші з метою відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та виїзду за кордон. Також правоохоронців припускають, що до цієї «схеми» можуть бути причетні окремі члени МСЕК.

витяг із судового реєстру

Після вилучення копій медичних справ людей з інвалідністю співробітники СБУ планують звернутися до державної установи «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України» (Дніпро) з метою перевірки обґрунтованості надання групи інвалідності. Якщо ж спеціалісти з Дніпра виявлять порушення, слідство просить скасувати групи інвалідності.

Кримінальне провадження розслідується за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (ч. 1 статті 114-1 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання від п’яти до восьми років тюрми.

Як повідомляв «Главком», головний лікар Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи у 2014-2015 роках Валентин Фіщук раніше заявляв, що «групи інвалідності оформили собі працівники і керівництво Вінницької обласної ради і Вінницької облдержадміністрації, які працювали у різні часи».

Нагадаємо що, 4 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої інстанції від 15 травня, якою продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишній голові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі до 13 липня. Водночас визначено грошову заставу як альтернативу у розмірі 112 млн грн.