Ексспівробітників БЕБ та Нацполіції викрито на вимаганні $150 тис

Справа про вимагання $150 тис: НАБУ і САП повідомили про підозру у схемі БЕБ та поліції трьом правоохоронцям

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розширили коло підозрюваних у справі про вимагання хабаря у розмірі $150 тис від керівника компанії. До двох раніше викритих фігурантів – колишнього детектива Бюро економічної безпеки (БЕБ) та слідчого поліції Київщини – долучився ще один ексдетектив БЕБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, підозрювані вимагали вказану суму за непритягнення до кримінальної відповідальності та розблокування рахунків підприємства. Вони чинили тиск на підприємця, «переконуючи його у неминучості підозри, вироку і конфіскації майна».

Раніше, на початку червня, НАБУ і САП вже викрили перших двох співучасників злочину. Після початку розслідування їх обох звільнили з посад.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Додатково, ексслідчому Нацполіції також повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України за незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, які були виявлені під час обшуку.

Усім трьом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи. Одного з колишніх детективів БЕБ взято під варту з можливістю внесення застави у розмірі 4,24 млн грн. До ще одного детектива БЕБ та ексслідчого Нацполіції застосовані застави.

Важливо. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, головний бухгалтер одієї зі столичних фірм привласнила понад 1,7 млн грн з рахунків компанії. Жінці повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що 35-річна зловмисниця, будучи відповідальною за сплату податків та платежів, протягом року під різними приводами перераховувала гроші компанії на свій банківський рахунок. За скоєний злочин їй загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.