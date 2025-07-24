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Обмеження НАБУ та САП. Нардепи почали виправдовуватись за свої голоси

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Обмеження НАБУ та САП. Нардепи почали виправдовуватись за свої голоси
За рішення про обмеження НАБУ та САП проголосували 263 народних депутати
фото з відкритих джерел

В Україні вже третій день тривають мітинги проти обмеження повноважень НАБУ та САП

22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати.

Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення.

«Сила демократії в тому, що суспільство має голос, а політики мають чути цей голос! Очікую на президентський законопроєкт», – додав він.

Обмеження НАБУ та САП. Нардепи почали виправдовуватись за свої голоси фото 1

Депутат Сергій Штепа від партії «Слуга народу» у своєму дописі обґрунтував думку щодо закону №12414. Він розписав дев'ять пунктів своїх думок, а у восьмому пункті коротко зазначив, що «голосування за 12414 було помилкою».

Обмеження НАБУ та САП. Нардепи почали виправдовуватись за свої голоси фото 2

Народний депутат Жан Беленюк від партії «Слуга народу» зазначив, що відчуває особисту відповідальність.

«Помилився. Я відчуваю особисту відповідальність і не шукаю виправдань. Моє завдання зараз – допомогти виправити ситуацію максимально швидко й прозоро», – пише нардеп.

Обмеження НАБУ та САП. Нардепи почали виправдовуватись за свої голоси фото 3

Як вже відомо, що президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту.

Вже 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів. Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

До слова, 22 та 23 липня тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Теги: САП НАБУ партія Слуга народу законопроєкт депутат

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