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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Грім вдарив, НАБУ запрацювало

glavcom.ua
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НАБУ-скандал вже дав плоди

Поки грім не вдарить, мужик не перехреститься.

Так і у нас...

Ми тут журимося, яка напасть сталася з НАБУ, а насправді ця скандальна історія вже зцілила саме НАБУ.

За два дні вселенського гвалту Національне антикорупційне бюро взяло і хоп – завершило відразу чотири резонансні справи...

Щоб зрозуміти, що ця цифра насправді означає, невеличка довідка: у січні НАБУ, наприклад, нічого не завершило, у травні – одну справу, у березні – три. А тут за два дні, поки картонний майдан гудів, – відразу чотири... Рекорд!

Секрет такого росту працездатності простий. Новий очільник Офісу генпрокурора, окрилений новими ексклюзивними правами, виявив інтерес до справ, які роками розслідує і недорозслідує НАБУ. Одна з таких – розкрадання мільярдів Приватбанку у часи, коли ним володів Ігор Коломойський.

«У таких провадженнях буду ставити питання і, можливо, створюватиму загальну слідчу групу з інших працівників», – попередив Кравченко 22 липня.

І вже 23 липня за помахом чарівної палички на сайті НАБУ з’явилося повідомлення: справу Приватбанку завершено, підозрюваним відкрито матеріали досудового розслідування.

І це не єдине диво: далі НАБУ фіналізувало інші провадження, які б, як показує 10-річна історія Бюро, тілімпалися ще невідомо скільки... Список і фабула завершених справ вже на «Главкомі» 👉 Генпрокурор Кравченко стукає у двері. НАБУ ввімкнуло турборежим

Тому наш НАБУ-скандал вже дав плоди. Бюро з переляку відразу розродилося. Тепер лише будемо спостерігати, доношені ці справи чи викидні, завершені для того, аби лише не потрапили до рук нового генпрокурора Кравченка...

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Теги: Генпрокурор скандал НАБУ САП

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Микола Підвезяний

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