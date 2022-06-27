Розкол – це стратегія Росії та автократів. І заборона абортів також про це

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Право на приватне життя, на вибір та свободу не може бути предметом втручання держави

Американське суспільство, не маючи навіть теоретичної можливості залишатися байдужими, розкололося на дві частини:

Більше 65% не підтримують заборону абортів;

Інші – навпаки, виступають за.

Ці дві групи людей на вулицях, на роботі, вдома, в церквах, у клубах та магазинах, в соцмережах та на телебаченні сперечаються. Сваряться. Іноді дискусії набувають агресивних та емоційних форм.

Окремі роботодавці вже забороняють в офісі про це говорити та переписуватися. Формуються кордони між штатами. Американці починають планувати переїзд з одного штату в інший.

Судді Верховного, які проголосували за рішення, натякають, що наступною може бути заборона контрацептивів.

І це також не кінець.

Хтось святкує. Хтось плаче.

Якісь штати виглядають прогресивними та демократичними. Інші схожі на авторитарне середньовіччя. Це і є ціль, яку ставили перед собою вороги Америки та світу.

Призначені Трампом судді впоралися з її досягненням. А сам Трамп та республіканці протягом багатьох років спекулювали на цій темі, перетнувши межу.

Завдяки ним це стало можливим.

Я впевнена, що Байден та його команда з цим впораються. Витік рішення стався заздалегідь та у них був час, як і з вторгненням Росії, щоб підготуватися та акумулювати підтримку. І не сумніваюся, що коли він подолає цей виклик, він вийде з нього ще сильнішим, ніж був.

Але це важливий урок для нас. Що право на приватне життя. На вибір та свободу. На володіння своїм тілом та управління своїм здоров’ям разом з лікарем. На самостійне прийняття рішень щодо свого майбутнього.

Не може бути предметом втручання держави. Це розколює суспільство та загрожує національній безпеці. Це ділить країну спочатку ідеологічно, потім – територіально.

Це те, що вигідно агресорам, диктаторам та автократам.

Це червона лінія, заступ за яку – табу!

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Джерело: блог Агії Загребельської

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