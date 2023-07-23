Що тепер скаже Онуфрій?

«А ми почуємо від Онуфрія, настоятеля московської церкви в Україні, заяву, де він скаже, що Путін вбивця»?

Зараз всі ламають голови: навіщо стріляти по кафедральному собору Одеси?

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Якщо виходити з останніх історій про Троіцю Рубльова, про ікони, які передаються на фронт, та інші шаманські історії з Кремля, то знищення кафедрального храму не виглядає безглуздим. В цьому соборі знаходиться Касперівська ікона Божої матері, яка вважається покровителькою Одеси. Тому, знищення цієї ікони (на щастя, вона ніби вціліла) – це частина історій про вундерваффе Путіна.

Хворий ідіот, живе паралельному світі.

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В мене є ще риторичне запитання: «А ми почуємо від Онуфрія, настоятеля московської церкви в Україні, заяву, де він скаже, що Путін вбивця»? Але відповідь я знаю наперед.