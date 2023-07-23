Російська атака на Одесу: Нацполіція повідомила деталі

Поліцейські документують наслідки чергового ракетного удару ворога по Одещині

У ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Унаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Як зазначається, по Одещині ворог вдарив щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування. Внаслідок нічного обстрілу Одеси постраждали 22 людини, серед яких є діти. Один мирний житель загинув, повідомили в Нацполіції.

«У ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу загинула 1 людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини», – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, росіяни пошкодили та зруйнували об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхівки та приватні житлові будинки, а також авто жителів Одеси.

«У багатьох будинках пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Пошкоджень зазнала і одна з релігійних споруд у центрі міста, де спалахнула пожежа», – додали в поліції.

Поліцейські документують наслідки чергового ракетного удару ворога по Одещині.

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Наразі рятувальники ліквідовують наслідки, надають психологічну допомогу людям. Зокрема, встановлено шість наметів, психологічну допомогу отримали 62 людини. До ліквідації залучено 98 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС.

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Нагадаємо, повітряна тривога в Одеській області була оголошена о 0:38. Повідомлялось про пуски крилатих ракет Х-22 бортами Ту-22м3. Росіяни вдарили по Одещині щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування. Вони застосували «Калібри», «Онікси», Х-22, а також «Іскандер-К» та балістичні «Іскандер-М». Станом на 03:00 до лікарень міста шпиталізовано 14 одеситів, зокрема троє дітей.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.