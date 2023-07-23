Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Російська атака на Одесу: Нацполіція повідомила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російська атака на Одесу: Нацполіція повідомила деталі
Наразі рятувальники ліквідовують наслідки, надають психологічну допомогу людям
фото: пресслужба ДСНС

Поліцейські документують наслідки чергового ракетного удару ворога по Одещині

У ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Унаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Як зазначається, по Одещині ворог вдарив щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування. Внаслідок нічного обстрілу Одеси постраждали 22 людини, серед яких є діти. Один мирний житель загинув, повідомили в Нацполіції.

«У ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу  загинула 1 людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається,  росіяни пошкодили та зруйнували об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхівки та приватні житлові будинки, а також авто жителів Одеси.

«У багатьох будинках пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Пошкоджень зазнала і одна з релігійних споруд у центрі міста, де спалахнула пожежа», – додали в поліції.

Поліцейські документують наслідки чергового ракетного удару ворога по Одещині.

8 фото
На весь екран

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки, надають психологічну допомогу людям. Зокрема, встановлено шість наметів, психологічну допомогу отримали 62 людини. До ліквідації залучено 98 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, повітряна тривога в Одеській області була оголошена о 0:38. Повідомлялось про пуски крилатих ракет Х-22 бортами Ту-22м3. Росіяни вдарили по Одещині щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування. Вони застосували «Калібри», «Онікси», Х-22, а  також «Іскандер-К» та балістичні «Іскандер-М». Станом на 03:00 до лікарень міста шпиталізовано 14 одеситів, зокрема троє дітей.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

Читайте також: Росіяни за благословенням свого патріарха знищили найбільший православний собор Одеси
Теги: пожежа Одеса ворог собор росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вразив співвітчизників своїм екстреним «доленосним» зверненням
«І це все?». Як росіяни відреагували на термінове звернення Путіна
27 червня, 03:01
Внаслідок обстрілу загинуло троє дівчаток: 17 років та дві сестрички 14 років, поранено 8-місячну дівчинку
Загинуло троє дівчаток: оновлено дані про загиблих у Краматорську
28 червня, 09:39
Запорізька АЕС
Напруга довкола ЗАЕС: Білий дім зробив заяву
6 липня, 07:47
Командир підводного човна «Краснодар» Станіслав Ржицький причетний до ракетних ударів по Україні
Командира підводного човна РФ знищено за допомогою мобільного застосунку: деталі
11 липня, 10:08
Проведення ремонтних робіт бригадами енергетиків
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39
Найбільший синьо-жовтий прапор постав на краю острова, який «дивиться» на Крим
Звільнення Зміїного: розвідник розповів про спецзавдання від Буданова
2 липня, 16:57
Росіяни атакували Одеську область «Калібрами», вивівши на чергування ракетоносій посеред ночі
Окупанти вночі вдарили по Одещині
21 липня, 08:44
В Україні розпочався сезон незвичної ягоди
На українському ринку набирає популярності фрукт-гібрид (фото)
3 липня, 13:46
Запоточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала до 20 групових авіаційних ударів по російських окупанта
Залучалась авіація та ракетні підрозділи: Повітряні сили відзвітували про збиті ворожі цілі
14 липня, 08:25

Новини

Російська атака на Одесу: Нацполіція повідомила деталі
Російська атака на Одесу: Нацполіція повідомила деталі
Росіяни за благословенням свого патріарха знищили найбільший православний собор Одеси
Росіяни за благословенням свого патріарха знищили найбільший православний собор Одеси
«Південь» повідомив, чим Росія завдала удару по Одесі
«Південь» повідомив, чим Росія завдала удару по Одесі
Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
Обстріл Одеси: окупанти влучили в найбільший православний храм міста
Обстріл Одеси: окупанти влучили в найбільший православний храм міста
Ракетний удар по Одещині: є загиблий та поранені
Ракетний удар по Одещині: є загиблий та поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Україна та Польща. Путін дає нам шанс
58K
Порошенко привіз у госпіталь пораненій Марусі Звіробій знаковий український смаколик
29K
«Бавовна» у Криму: окупанти евакуюють населення, залізниця паралізована (відео)
23K
Українські моряки завдали ворогові влучного удару
17K
У Росії несподівано вмер 40-річний бізнесмен, що виробляв системи прослушки для ФСБ
6236
Міністр енергетики розповів, що може змусити росіян деокупувати Запорізьку АЕС

Новини

Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
Сьогодні, 05:23
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Вчора, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Вчора, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Вчора, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:27

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту