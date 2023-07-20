В Одесі прогриміли вибухи

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч проти 20 липня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Одеської області.

До слова, у низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мешканців закликають перебувати в укриттях або дотримуватись правила двох стін під час загрози.

Раніше повідомлялося. що у ніч на 20 липня, у Сумах під час повітряної тривоги були почуті вибухи. Згідно з повідомленням Сумської обласної військової адміністрації в Telegram, зафіксовано діяльність сил протиповітряної оборони в регіоні.

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня російська армія масовано атакувала Одесу та область. Окупанти спрямували на регіон ракети Х-59, Х-22, «Онікси» та «Калібри», а також безпілотники.

В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і фейєрверками.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше шість одеситів, серед яких дев’ятирічний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів.

До слова, на світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів.