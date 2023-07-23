Обстріл Одеси: Данілов назвав мету РФ та пообіцяв належну відповідь

Секретар РНБО впевнений, що росіяни хочуть примусити Захід до відновлення експорту російського аміаку та зняття частини санкцій

Ракетний терор Одеси – це нейтралізація відновлення «зернового коридору», Україна обізнана про плани росіян і відреагує належним чином. Про це написав секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook.

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«Головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон – це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування «зернового коридору». За кремлівським планом мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи», – йдеться у повідомленні.

Данілов впевнений, що росіяни хочуть примусити Захід до відновлення експорту російського аміаку та зняття частини санкцій.

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«Своєю чергою знищення української інфраструктури, що забезпечує функціонування «зернового коридору», має зробити світ залежним від російського зерна і їх логістики і можливостей. План - поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї «енергетичної наддержави» Путін хоче стати «зерновою над імперією», – зазначив секретар РНБО.

Україна розуміє і обізнана про ці наміри, належним чином відреагує і насамперед повною мірою відповість на вбивства і руйнування.

Світ і Захід мають проявити твердість і непорушність і дати свою достойну відповідь кремлівському щуру, яка має полягати у повноцінному відновленні функціонування українського «зернового коридору» під гарантії міжнародної безпеки».

У ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Унаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. Як зазначається, по Одещині ворог вдарив щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування. Внаслідок нічного обстрілу Одеси постраждали 22 людини, серед яких є діти. Один мирний житель загинув, повідомили в Нацполіції.

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Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.