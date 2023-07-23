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Обстріл Одеси: Данілов назвав мету РФ та пообіцяв належну відповідь

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Одеси: Данілов назвав мету РФ та пообіцяв належну відповідь
Унаслідок ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор
фото: пресслужба ДСНС

Секретар РНБО впевнений, що росіяни хочуть примусити Захід до відновлення експорту російського аміаку та зняття частини санкцій

Ракетний терор Одеси – це нейтралізація відновлення «зернового коридору», Україна обізнана про плани росіян і відреагує належним чином. Про це написав секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook.

«Головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон – це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування «зернового коридору». За кремлівським планом мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи», – йдеться у повідомленні.

Данілов впевнений, що росіяни хочуть примусити Захід до відновлення експорту російського аміаку та зняття частини санкцій.

«Своєю чергою знищення української інфраструктури, що забезпечує функціонування «зернового коридору», має зробити світ залежним від російського зерна і їх логістики і можливостей. План - поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї «енергетичної наддержави» Путін хоче стати «зерновою над імперією», – зазначив секретар РНБО.

Україна розуміє і обізнана про ці наміри, належним чином відреагує і насамперед повною мірою відповість на вбивства і руйнування.

Світ і Захід мають проявити твердість і непорушність і дати свою достойну відповідь кремлівському щуру, яка має полягати у повноцінному відновленні функціонування українського «зернового коридору» під гарантії міжнародної безпеки».

У ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Унаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. Як зазначається, по Одещині ворог вдарив щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування. Внаслідок нічного обстрілу Одеси постраждали 22 людини, серед яких є діти. Один мирний житель загинув, повідомили в Нацполіції.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

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Теги: Одеса путін Україна Олексій Данілов росіяни

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