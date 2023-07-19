СБУ затримала хлопця, який виклав в мережу наслідки обстрілу по Одесі

В Одесі правоохоронці затримали хлопця, який зняв і виклав у мережу наслідки обстрілів минулої ночі

Хлопець, який зняв і виклав в інтернет наслідки обстрілів Одеси також отримав повістку

В Одесі правоохоронці затримали хлопця, який зняв та опублікував у мережу наслідки обстрілів минулої ночі. Про це повідомив Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії - Південь, а також голова Громадської ради при Одеській обласній військово-цивільній адміністрації, у своєму каналі у Telegram.

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«СБУ затримали хлопця, який зняв та виклав в мережу «прильот» в Одесі», - повідомив Братчук.

Зазначається, що хлопцю також вручили повістку.

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Нагадаємо, у ніч проти 19 липня російська армія масовано атакувала Одесу та область. Окупанти спрямували на регіон ракети Х-59, Х-22, «Онікси» та «Калібри», а також безпілотники.

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