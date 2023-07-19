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СБУ затримала хлопця, який виклав в мережу наслідки обстрілу по Одесі

Діана Гасюк
glavcom.ua
СБУ затримала хлопця, який виклав в мережу наслідки обстрілу по Одесі
В Одесі правоохоронці затримали хлопця, який зняв і виклав у мережу наслідки обстрілів минулої ночі
фото: Telegram

Хлопець, який зняв і виклав в інтернет наслідки обстрілів Одеси також отримав повістку

В Одесі правоохоронці затримали хлопця, який зняв та опублікував у мережу наслідки обстрілів минулої ночі. Про це повідомив Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії - Південь, а також голова Громадської ради при Одеській обласній військово-цивільній адміністрації, у своєму каналі у Telegram.

«СБУ затримали хлопця, який зняв та виклав в мережу «прильот» в Одесі», - повідомив Братчук.

Зазначається, що хлопцю також вручили повістку.

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня російська армія масовано атакувала Одесу та область. Окупанти спрямували на регіон ракети Х-59, Х-22, «Онікси» та «Калібри», а також безпілотники. 

В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і фейєрверками. 

Також внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше шість одеситів, серед яких дев’ятирічний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів

 

 

 

Теги: окупанти Одеса армія інтернет Telegram

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