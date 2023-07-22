Одеська ОВА показала спалене ракетами зерно

На фото зафіксована обгоріла сільськогосподарська техніка та гори обвугленого урожаю

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер показав жахливі наслідки влучання ворожих ракет в ангари з зерном, що сталися у ніч проти 21 липня.

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Зокрема, посадовець оприлюднив фото, на яких зафіксована обгоріла сільськогосподарська техніка та гори обвугленого урожаю – зерна, яке зберігалося в ангарах одного із місцевих агарних підприємств.

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«Вирощений під сиренами. Зібраний під ракетними обстрілами. Знищений дотла нелюдами. Росія сьогодні – це вбивці, терористи та лицеміри, які думають, що можуть залишити світ на межі голоду. Але воля українців незламна. Ми все відбудуємо і все виростимо заново», – наголошує Кіпер.

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Раніше повідомлялося, що російські терористи знову атакували Одещину. Сім ворожих ракет влучили по Білгород-Дністровському району.

Нагадаємо, що РФ вже третій день поспіль атакує Одесу, зокрема порти та зерносховища.