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Одеська ОВА показала спалене ракетами зерно

Надія Карбунар
glavcom.ua
Одеська ОВА показала спалене ракетами зерно
Росіяни знищили ракетами українське зерно
фото: Костянтин Ліберов

На фото зафіксована обгоріла сільськогосподарська техніка та гори обвугленого урожаю

 

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер показав жахливі наслідки влучання ворожих ракет в ангари з зерном, що сталися у ніч проти 21 липня.

Зокрема, посадовець оприлюднив фото, на яких зафіксована обгоріла сільськогосподарська техніка та гори обвугленого урожаю – зерна, яке зберігалося в ангарах одного із місцевих агарних підприємств.

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«Вирощений під сиренами. Зібраний під ракетними обстрілами. Знищений дотла нелюдами. Росія сьогодні – це вбивці, терористи та лицеміри, які думають, що можуть залишити світ на межі голоду. Але воля українців незламна. Ми все відбудуємо і все виростимо заново», – наголошує Кіпер.

Раніше повідомлялося, що російські терористи знову атакували Одещину. Сім ворожих ракет влучили по Білгород-Дністровському району. 

Нагадаємо, що РФ вже третій день поспіль атакує Одесу, зокрема порти та зерносховища.

 

Теги: росія Білгород Одеса зерно війна

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