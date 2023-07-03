Повітряні сили розповіли, чи варто очікувати наступні атаки на Київ

Речник Повітряних сил Ігнат наголошує, що росіяни не відмовляються від терористичного методу війни

Росія не планує припиняти обстріли України з використанням ракет та дронів-камікадзе. Відсутність обстрілів Києва останніми днями навряд чи варто розглядати як зменшення атак на столицю. Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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Так, за словами Ігната, противник не відмовляється від терористичного методу війни.

«Зокрема, балістичними ракетами, маю на увазі С-300, б'є (росіяни – «Главком»). Ну і БПЛА будуть надалі застосовувати. На це є багато причин, чому вони це роблять», – зазначив Ігнат.

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Ігнат зазначив, що відсутність обстрілів столиці останніми днями не свідчить про зменшення атак.

«Бувають дні коли більше (обстрілів – «Главком»), але є коли менше. Якщо ми вже три дні не бачили обстрілів – це не значить, що треба розслаблятися і вони зменшилися. Ну от ворог вирішив собі таким чином спланувати. Може, ведуть якусь підготовку. Може, десь на інших напрямках переорієнтовують свої сили», – пояснив Ігнат.

Як зазначив Ігнат, щоб зрозуміти тактику ворожих обстрілів варто подивитися статистику – більшість ударів завдаються вночі, оскільки це ускладнює роботу ППО.

«А я нагадаю, що це не лише зенітні ракетні комплекси, це і мобільні вогневі групи і винищувальна авіація. Це теж частина ППО, яка з повітря знищує ракети і «Шахеди». Тому противник частіше за все по ночах завдає ударів, але інколи робить це і вдень, щоб було складніше знищувати повітряні цілі. Не мати до них візуальної прив'язки», – пояснив речник Повітряних сил.

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Нагадаємо, що в ніч на 3 липня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 «Шахедів». У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.

Російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок, загинула одна людина.