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Повітряні сили розповіли, чи варто очікувати наступні атаки на Київ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Повітряні сили розповіли, чи варто очікувати наступні атаки на Київ
Відсутність обстрілів столиці останніми днями не свідчить про зменшення атак
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Речник Повітряних сил Ігнат наголошує, що росіяни не відмовляються від терористичного методу війни

Росія не планує припиняти обстріли України з використанням ракет та дронів-камікадзе. Відсутність обстрілів Києва останніми днями навряд чи варто розглядати як зменшення атак на столицю. Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Так, за словами Ігната, противник не відмовляється від терористичного методу війни.

«Зокрема, балістичними ракетами, маю на увазі С-300, б'є (росіяни – «Главком»). Ну і БПЛА будуть надалі застосовувати. На це є багато причин, чому вони це роблять», – зазначив Ігнат.

Ігнат зазначив, що відсутність обстрілів столиці останніми днями не свідчить про зменшення атак.

«Бувають дні коли більше (обстрілів – «Главком»), але є коли менше. Якщо ми вже три дні не бачили обстрілів – це не значить, що треба розслаблятися і вони зменшилися. Ну от ворог вирішив собі таким чином спланувати. Може, ведуть якусь підготовку. Може, десь на інших напрямках переорієнтовують свої сили», – пояснив Ігнат.

Як зазначив Ігнат, щоб зрозуміти тактику ворожих обстрілів варто подивитися статистику – більшість ударів завдаються вночі, оскільки це ускладнює роботу ППО.

«А я нагадаю, що це не лише зенітні ракетні комплекси, це і мобільні вогневі групи і винищувальна авіація. Це теж частина ППО, яка з повітря знищує ракети і «Шахеди». Тому противник частіше за все по ночах завдає ударів, але інколи робить це і вдень, щоб було складніше знищувати повітряні цілі. Не мати до них візуальної прив'язки», – пояснив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що в ніч на 3 липня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 «Шахедів». У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.

Російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок, загинула одна людина.

Теги: обстріл Київ Юрій Ігнат

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